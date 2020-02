VIDEO: Ovečkin se zapsal do historie, v NHL vstřelil 700. gól! K výhře Capitals to ale nestačilo

NHL: New Jersey - Washington 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Branky: 13. Bratt, 33. Simmonds, 59. Severson - 35. T. Wilson, 45. Ovečkin. Střely na branku: 29:35. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Severson, 2. Blackwood (oba New Jersey), 3. Ovečkin (Washington). Philadelphia - Winnipeg 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Branky: 3. a 10. Laughton, 35. Couturier (Voráček), 50. Pitlick - 39. Morrissey, 43. Laine. Střely na branku: 30:29. Diváci: 19.870. Hvězdy zápasu: 1. Laughton (Philadelphia), 2. Laine (Winnipeg), 3. Couturier (Philadelphia). Pittsburgh - Buffalo 2:5 (0:3, 1:0, 1:2) Branky: 32. a 58. Malkin - 11. a 53. Eichel, 1. Girgensons, 7. S. Reinhart, 46. Skinner (Frolík). Střely na branku: 43:26. Diváci: 18.620. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. C. Hutton (oba Buffalo), 3. Malkin (Pittsburgh).