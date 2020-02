Kovalčuk mění v NHL dres. Zahraje se po boku krajana Ovečkina i tří Čechů

Washington Hokejisté Washingtonu získali před dnešní uzávěrkou přestupů v NHL z Montrealu ruského útočníka Ilju Kovalčuka. Posila zvučného jména mění působiště už podruhé během této sezony. Šestatřicetiletý kanonýr ji načal v Los Angeles, zkraje nového roku po něm sáhli Canadiens. Ti za Kovalčuka nyní obdrželi volbu ve třetím kole letošního draftu, ale budou se nadále z poloviny podílet na hráčově platu.

Kovalčuk bude čtvrtou ruskou hvězdou v kádru Capitals vedle kapitána Alexandra Ovečkina, dalšího útočníka Jevgenije Kuzněcova a obránce Dmitrije Orlova. Mezi jeho nové spoluhráče patří také čeští beci Radko Gudas s Michalem Kempným a útočník Jakub Vrána.

„Ilja je talentovaný ofenzivní hráč, o němž se domníváme, že nám směrem dopředu poskytne další možnosti a flexibilitu. Jde o zkušeného a šikovného útočníka, který dokáže připravovat šance a přispěje tak k ofenzivní stránce naší hry,“ uvedl generální manažer Capitals Brian MacLellan.

Kovalčuk už ale zdaleka tolik nezáří jako před svým odchodem do Kontinentální ligy. Z ní se vrátil do zámoří v létě 2018, kdy se po pěti sezonách strávených v Petrohradu v KHL dohodl s Los Angeles na tříleté smlouvě s celkovým příjmem 18,75 milionu dolarů.

Po vstupu do probíhajícího ročníku se ho ale Kings rozhodli zbavit a rozvázali s ním po polovině prosince kontrakt. Kovalčuk si za 17 utkání připsal tři góly a šest nahrávek, pak ale ze sestavy vypadl, dalších 18 zápasů zůstal jen na tribuně a byl umístěn na seznam volných hráčů.

Po nuceném konci v Los Angeles podepsal dvoucestnou smlouvu s Montrealem do konce této sezony s minimálním platem 700.000 dolarů. Pokud by působil v nižší AHL, dostal by zkušený veterán jen desetinu. Od začátku ročníku nastoupil celkem do 39 utkání a nastřádal 22 bodů (9+13). Po návratu do NHL si připsal 56 bodů (25+31) ze 103 zápasů.

Olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a někdejší kanonýr Atlanty a New Jersey má v základní části NHL odehráno celkem 919 zápasů s bilancí 872 bodů díky 442 gólům a 430 asistencím. V play off přidala jednička draftu 2001 za 32 duelů 11 branek a 16 nahrávek. Nejblíže Stanley Cupu byl Kovalčuk v roce 2012, kdy Devils podlehli ve finále Los Angeles 2:4 na zápasy.

Rodák z Tveru Kovalčuk dokázal během kariéry šestkrát pokořit hranici 40 branek, v sezonách 2005/06 a 2007/08 dosáhl osobního maxima, když nastřílel shodně 52 gólů. Co do počtu nastřílených gólů v základní části je čtvrtý mezi stále aktivními hráči NHL za novým spoluhráčem Ovečkinem (700), Patrickem Marleauem (561) ze San Jose a kapitánem Pittsburghu Sidneym Crosbym (459).

Ovečkin a Kovalčuk si spolu zahráli za Rusko vedle několika světových šampionátů také na olympijských turnajích v letech 2006, 2010 a 2014. Ve Washingtonu by se měl Kovalčuk hlásit v úterý ráno na tréninku a hned večer by ho měla čekat premiéra proti Winnipegu.