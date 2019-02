Další pokus. Jágr je připraven hrát v Havířově, rozhodne se před zápasem

KLADNO Do roka a do dne? Jaromír Jágr odehrál svůj poslední soutěžní zápas v dresu hokejového Kladna 17. února loňského roku. V pondělí se téměř přesně po roce rýsuje jeho návrat, navíc proti stejnému soupeři - Havířovu. K duelu 57. kola Chance ligy Jágr do Slezska odcestuje, o svém startu se ale rozhodne až před zápasem.

Jaromír Jágr se loni v únoru proháněl po prvoligových kluzištích po svém návratu z NHL jen dva týdny, než ho ze hry vyřadil tvrdý zákrok u mantinelu v utkání s Havířovem. Od té doby do zápasové akce nezasáhl, přestože byl jeho návrat na spadnutí už několikrát.

„Situace je taková, že trénuju. Ale abych se cítil nějak dobře, to vůbec ne. Zatím nemám pocit, že bych mužstvu byl prospěšný. Proto nehraju,“ řekl Jágr ČTK na konci ledna.

První únorový víkend zmařilo Jágrův comeback nachlazení, o týden později se sám hokejista rozhodl nenastoupit, protože měli Rytíři k dispozici plný kádr.

Že by to vyšlo tentokrát? Nahrávat by tomu mohla Jágrova účast na vzdáleném výjezdu do Havířova. „Jarda tam s týmem pojede, ale jestli nastoupí, se rozhodne až před zápasem. Musíme tedy počkat,“ sdělil iDNES.cz mluvčí kladenského klubu Vít Heral.

Ze základní části první ligy zbývají odehrát už jen čtyři kola, Kladno se momentálně nachází na čtvrté příčce. Pikantní je, že pokud by současné pořadí zůstalo zachované, ve čtvrtfinále by Středočeši narazili na Přerov. Právě zde působí Marek Sikora, jenž měl na svědomí tvrdý střet s Jágrem.

Cílem Rytířů je probít se do baráže o extraligu a v ní vybojovat po pěti letech zpět příslušnost v nejvyšší české soutěži. Protože je Jágr na kladenské soupisce od začátku sezony, do hry může zasáhnout v kterékoli její fázi.

Jinak to má další matador Tomáš Plekanec, který má dohodnuté střídané starty s brněnskou Kometou, nyní však bude hájit barvy Kladna až do jeho posledního zápasu Rytířů v ročníku.