Sparta si zahrála na Jágra. Po mizerném výkonu v Pardubicích nařídil trenér Krupp noční trénink

Hokejisté Sparty museli po středeční porážce na ledě posledních Pardubic v noci po návratu do Prahy za trest trénovat. Německý trenér Uwe Krupp tým potrestal za špatný výkon a ostudnou porážku s Dynamem. Sparťané tak připomínali Jaromíra Jágra v nejlepších letech, který po nocích trénoval běžně.

„Udělal jsem to poprvé v životě, měl jsem ale pocit, že teď je ta správná chvíle. Hráčům to pošle jasný vzkaz. Nedělal bych z toho vědu. Je to lepší, než kdybych je shodil v novinách,“ uvedl Krupp pro web iSport.cz, který o netradičním kroku šéfa sparťanské střídačky informoval.

„Proti Pardubicím jsme prostě hráli hokej dvacet minut, takže jsem týmu řekl, že dalších čtyřicet si odpracujeme takhle,“ doplnil.



Pražané, kteří si porážkou s nejhorším týmem extraligy zkomplikovali boj o postup do play off, tak dopadli podobně jako američtí hokejisté v přípravě na olympijské hry v Lake Placid 1980.

Kouč Herb Brooks tehdy nechal reprezentanty, kteří později olympiádu senzačně ovládli, dlouho do noci za trest trénovat po zápase v Norsku. Stejně jako nyní Krupp totiž nebyl spokojený s nasazením a výkonem hráčů.



Sparťané po neplánované noční přípravě opět trénovali podle plánu dnes dopoledne.

„Je devět kol do konce základní části. Nepotřebujeme trénovat techniku a tyhle věci. Posunout nás může jen tvrdá práce,“ řekl Krupp.

Další utkání čeká Spartu v pátek, kdy se představí v Mladé Boleslavi a bude se snažit ukončit sérii tří porážek.