Liberec v duelu premiantů zdolal Třinec, Zlín porazil v důležitém souboji Karlovy Vary

PRAHA Zápas týmů z čela tabulky ovládl jasně Liberec, který v souboji prvního s druhým porazil Třinec 5:2. Celkem čtyřmi body zazářil Lukáš Krenželok, jenž k jedné brance přidal tři asistence. Hokejisté Plzně se také radovali z důležité výhry, když zdolali 4:2 Vítkovice. Třinec tak spadl až na čtvrté místo.

Diváci v třinecké aréně se ještě nestihli usadit, a už domácí hráči prohrávali. Ale času k uvelebení se na místech bylo dost, protože o brance musel rozhodnout až videorozhodčí. Ještě do konce části stihli liberečtí hráči zvýšit na 2:0, ale krátce po začátku druhé části snížil Gernát, jenže lehce po překlopení poloviny zápasu hosté opět zvýšili.

Pokud chtěl Třinec ze zápasu něco vybojovat, a určitě se na to jeho hokejisté v závěrečné pasáži chystali, tak je po necelých osmi minutách zmrazil Vlach, a za dalších čtyřicet vteřin i Ordoš. Korekce domácího Hrni přišla až příliš pozdě na to, aby na celkovém stavu 2:5 něco změnila.

V duelu o šesté místo chtěla Kometa svou příčku udržet, naopak Mladá Boleslav chtěla svého jihomoravského oponenta z místa, zajišťujícího přímý postup do play-off, sesadit. Dlouho se v zápase nic nedělo, až v poslední minutě první části se po obrovské chybě obrany středočeského celku trefil bývalý hráč Škodovky Orsava.

To byl pro Kometu zásah z čistého nebe, protože do té doby měli více ze hry domácí boleslavští hráči. Obrovský tlak ze strany týmu z města automobilů nakonec vyvrcholil až ve třetí třetině, kdy se po velkém závaru na brankovišti brněnského brankáře Čiliaka prosadil Žejdl. V prodloužení dokonal obrat Musil po zdařilém průniku obranou Jihomoravanů.

43. kolo hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Branky a nahrávky: 22. Gernát (Svačina), 56. Hrňa (M. Růžička, Roth) - 2. L. Krenželok (P. Jelínek, Ševc), 17. P. Jelínek (Stříteský, L. Krenželok), 32. Ordoš (Šmíd, L. Krenželok), 48. J. Vlach (M. Kvapil), 48. Ordoš (L. Krenželok, Hanousek). BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 45. Žejdl (Vondrka, Kotvan), 62. P. Musil (M. Látal, Bernad) - 20. Orsava (M. Erat). PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) Branky a nahrávky: 6. Fořt (Nosek, J. Ondráček), 29. P. Sedláček (Šlahař, Gazda), 37. Freibergs (Popelka, Nosek), 49. Herman (Šlahař, Honejsek), 58. Šlahař (Kubiš, Fořt) - 20. Flek (Skuhravý), 40. Kozák (Stloukal), 49. T. Mikúš (Šenkeřík). HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 8. Pulpán (P. Straka, Kodýtek), 26. Indrák, 58. Jan Kovář (Moravčík), 60. Gulaš - 9. P. Zdráhal (Kucsera), 42. D. Květoň. Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Branky a nahrávky: 9. Duda (Vantuch, Dietz), 28. J. Stránský (Sklenář, V. Růžička ml.), 39. T. Svoboda (V. Růžička ml., L. Kovář), 48. Raška (J. Stránský, Knot) - 43. M. Hanzl (Piché). HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 32. Irgl (J. Galvas) - 9. Rosandič (F. Pavlík, Rákos), 40. Smoleňák (F. Pavlík, Koukal), 51. Vopelka (M. Chalupa). HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Branka a nahrávky: 2. Machala (Horký, Cardwell), 29. Kloz, 40. Eklund (Mandát), 51. Machala (Schaus, P. Sýkora) - 28. Jarůšek.

Zlín potřebuje zabrat, drží jedenáctou příčku, a ta by mu zajišťovala jen play-out, v němž by měl jistou existenci v extralize hned na jejím počátku. I proto teď šlape na paty Litvínovu, který drží poslední postupovou příčku do předkola play-off. Opět jej držel fantastický brankář Kašík, který inkasoval až dvě vteřiny před první sirénou, touto brankou srovnaly hostující Karlovy Vary 1:1.

Ale Berani ze Zlína napnuli síly do ofenzívy, a ve druhé třetině se dostali do vedení 3:1, které opět v závěrečné minutě prostřední části karlovarští hráči snížili. A ve třetí periodě dokonce západočeští hokejisté vyrovnali, jenže už za 23 vteřin měl Zlín vedení zpět. Dvě a půl minuty před koncem navíc definitivně potvrdil výhru Beranů Šlahař.

Z výhry Zlína určitě nemá radost Litvínov. Ten se v severočeském derby vydal do Chomutova, kde měl být v prvním utkání po reprezentační pauze favoritem. Jenže předpovědi jsou jedna věc, realita druhá, a výkon litvínovských hráčů musel řadě z jejich fandů přivodit pěkné bolení hlavy. Už v deváté minutě rozjásal solidně zaplněný zimní stadion exlitvínovský bouřlivák Duda.

I přes řadu přesilovek se Litvínovu nedařilo srovnat, a tak Chomutov trestal. Dvě branky z 28. a 39. minuty znamenaly, že si do závěrečné části ponesou Piráti luxusní tříbrankový náskok. Ten sice snížil Hanzl, jenže vysoké vedení vrátil domácím Raška, a Chomutov se mohl radovat z důležité výhry nad největším rivalem.

Plzeň měla po porážce Třince o důvod více se snažit, protože body by jí vynesly posun na druhou příčku tabulky. Nejprve Pulpán poslal domácí Indiány do vedení, ale prakticky vzápětí srovnal vítkovický Zdráhal. Na další branku se čekalo až do druhé třetiny, kdy se trefil Indrák. V závěrečné části Vítkovice opět vyrovnaly, ale tři minuty před koncem poslal znovu Plzeň do vedení, a v poslední vteřině výhru Západočechů potvrdil Gulaš.

Ani Sparta nemá v tabulce takové postavení, které by její fandové očekávali. Proti Pardubicím navíc příznivci čekali, že Pražané nebudou mít se soupeřem problémy. Ale hned ve druhé minutě poslal východočeský celek do vedení Machala. V prostřední části sparťan Jarůšek srovnal, jenže o minutu a půl později se pardubičtí hráči opět prosadili.

Když se patnáct vteřin před druhou sirénou trefil pardubický Eklund, vypadalo to se Spartou špatně, a ještě horší to bylo necelých deset minut před koncem poslední třetiny, to opět skóroval Machala, který poslal Pardubice do vedení 4:1, jímž utkání také skončilo.

Olomouc by se ráda ještě přiblížila naději na přímý postup do play-off, ale z osmého místa v tabulce to má poměrně daleko. To Hradec Králové má na dostřel třetí místo. A v zápase byla hradecká kvalita vidět, už v deváté minutě poslal hostující Hradec Rosandič do vedení.

Ve druhé části Olomouc srovnala, ale sedmnáct vteřin před koncem prostřední třetiny trefil prostory branky Smoleňák a Hradec byl opět na koni. V závěrečné pasáži zvýšili východočeští hokejisté na 3:1 a Hanáci se už do zápasu nevrátili.