Další trucující hvězda v Evropě. Po Nylanderovi čeká na vylepšený kontrakt v NHL i Laine

PRAHA V zámořské NHL nastřílelo za poslední tři roky více branek jen pět hráčů. Finský hokejista Patrik Laine si však myslí, že by mohl figurovat výše, nebýt jeho spoluhráčů. Místo toho, aby se dostavil na začátek předsezonního kempu Jets, trucuje ve švýcarském Bernu. Hodlá si po vzoru Alexandra Nylandera vynutit nový, výrazně vylepšený kontrakt? Nebo pomýšlí na změnu dresu?

V posledních třech sezonách skóroval 113krát. Jen hvězdná pětice byla lepší než Patrik Laine. Alexandr Ovečkin, Nikita Kučerov, Connor McDavid, John Tavares a Auston Matthews.



Patrik Laine patří bezpochyby mezi smetánku NHL. Má rychlé ruce i ohromnou fyzickou zdatnost. Jeho největší zbraní je však zakončení. Ve svém repertoáru ovšem skrývá i nedostatky. Především pak defenzivní složku hry. Ta mu byla v klubu vytýkána. „Musíš ji zlepšit,“ slyšel.

Krom výtek v klubu nemá ani odpovídající postavení. „Jsou elitní lajny a pak je ta naše. Holt ale hraju tam, kam mě pošlou,“ okomentoval pro deník Iltalehti. Narážel tak na fakt, že většinu uplynulé sezony nastupoval po boku dua Ehlers, Little. Přitom prim u Tryskáčů hrála lajna složená z Connora, Wheelera a Scheifeleho, kteří společně utvořili jednu z nejúdernějších formací v NHL.

„Při jednáních se vždycky řeší i to, s kým hrajete,“ řekl jedenadvacetiletý křídelník finskému deníku. „Jinde bych dostal příležitost nastupovat s těmi nejlepšími. Každý, kdo rozumí hokeji, by to měl vědět,“ dodal.

Na což reagoval trenér Winnipegu Paul Maurice, který Lainemu připomněl, že hvězdní hráči vždy za každou cenu nemusí hrát pohromadě. „Kdybych byl hráč, rád bych nastupoval vedle Sidneyho Crosbyho. Opravdu hrozně rád. Ale Phil Kessel tam nehrál a stejně tak s ním nehraje Jevgenij Malkin. Patrick Kane zase pravidelně nenastupuje s Jonathanem Toewsem,“ poukázal za rozložení sil v jiných top týmech NHL.



I tak dnes svérázný Fin trucuje ve švýcarském Bernu, kde mu hokejový „azyl“ nabídl Kari Jalonen. „Chtěl jsem mu pomoct, něco málo už jsme společně prožili,“ vysvětlil bývalý trenér Calgary, proč se Laine připravuje s jeho týmem. Vedl jej totiž jako kouč národního týmu na MS v roce 2016.

Rodák z finského Tampere na kluzištích v Moskvě a Petrohradě zazářil 12 body, stal se nejlepším útočníkem i nejužitečnějším hráčem turnaje. Navíc si s Finy odvezl stříbrnou medaili. „Pro naše mladé hráče bude úžasné učit se od hráče světové extratřídy,“ přidal Jalonen.

Laine není jediný

Patrick Laine není jediným mladíkem, který vyčkává na nový kontrakt v Evropě. V Norsku zatím trénuje Mikko Rantanen, další z finských klenotů. V Curychu byl na už domluvený i další talent světového hokeje. Mitcth Marner, který platí za extrémně zručného borce, si však včas plácl s Maple Leafs. V minulé to byl Alexandr Nylander, který si pobytem ve Švýcarsku vytrucoval rovněž vylepšený kontrakt i za cenu, že několik měsíců nenastupoval.

Otázkou zůstává, jak dlouho je finský snajpr ochotný stát. Hodlá promeškat start nové sezony? Nebo se chystá kývnout na smlouvu, kterou pro něj vedení Jets připravilo? Podle stanice Fox Sport to však není nabídka, kterou by se Lainemu chtělo přijmout. Jedná se o krátkodobou smlouvu na méně než šest milionů dolarů, což je asi o pět milionů méně, než přijal již zmiňovaný Marner.



Laine žádá více. I proto není s týmem, ale trucuje v Alpách. Dohodne se s Tryskáčema nebo změní dres?