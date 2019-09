Zápas proti Liberci bude pro mě emotivní, určitě vypíšu nějaké odměny, říká Lakatoš

Ostrava Do extraligy se prosadil v dresu libereckých Bílých Tygrů. Po přestupu do týmu Vítkovice Ridera tak v pátek čeká Dominika Lakatoše emotivní zápas.

Po úterním zápase s úřadujícími mistry z Třince (4:3) nastoupí tým Vítkovice Ridera ve 3. kole extraligy ke střetnutí proti vicemistrům z Liberce. Pikantní bude tento duel pro Dominika Lakatoše, který do Vítkovic přišel právě z celku Bílých Tygrů.

„Nesmírně se těším, až se potkáme s kluky z Liberce. Působil jsem tam dlouho, žil jsem tam. Bude to pro mě emotivní. Ale nesmím si to připouštět moc. Větší šmrnc ten zápas pro mě mít bude, to ano, ale teď jsem hráč Vítkovic,“ prohlásil 22letý forvard.



Dominiku, máte za sebou tři zápasy. Upřímně, čekali jste, že z nich budete mít sedm bodů?

Hlavně jsme věřili v potenciál a mladou dravost, co máme v týmu. Musíme ale hledět vždycky jen k nejbližšímu zápasu, abychom získávali body. Prostě hrát na maximum, abychom udělali výsledek.

V úterý proti Třinci jste dlouho tápali, nakonec jste ale předvedli vítězný obrat. Kolik sebevědomí taková výhra týmu dodá?

Proti Třinci tam možná byl až přehnaný respekt k soupeři, který má výborné hráče. Pak jsme zjistili, že to půjde, s nimi hrát, spadla nervozita a my byli rovnocenným soupeřem, chvilkami jsme i měli víc ze hry. A euforie po zápase byla neskutečná. Doufám, že nám to dodalo dost sebevědomí.

V úterý jste dal svůj první extraligový vítkovický gól. Pomůže tohle psychicky i vám osobně?

Jsem rád, že mi to tam spadlo, byl to přece jen už třetí zápas. Je to odměna za práci, kterou jsme odvedli v létě. Trenéři mi věří, na ledě dostávám prostor, tak snad se budu takhle odvděčovat.

Takže jste spokojený s tím, co zatím předvádíte, i s časem stráveným na ledě?

Nejsem od toho, abych se hodnotil. Můžu se na ledě cítit dobře a trenéři si můžou myslet opak. S dobou na ledě ale spokojený jsem.

Už můžete říct, že Ostrava byla pro vás správná volba?

Když přišla nabídka jít do Vítkovic, že by mě chtěl pan Petr, neváhal jsem. Znám ho už dlouho, vím, jaký je to trenér. Takže jsme ten krok udělali a zatím to vypadá na správnou cestu. Snad z ní neuhneme, budu věřit.

Vítkovicím přitom před sezonou věřil málokdo. Ukázali jste pochybovačům, co ve vás je?

Vůbec si nemyslím, že pochybovači, jak říkáte, měli pravdu, ani jeden z nás v kabině na to nemyslel. Ale je to pro nás dobré, můžeme překvapit a je to jedna z cest, která se dá vytěžit.



Jaká je nálada v kabině? Zvládli jste těžké zápasy bez zraněného Ondřeje Romana, ve dvou chyběl Patrik Zdráhal. Není třeba krotit přílišné nadšení?

Zápas s Třincem jsme si užili a tu euforii by bylo dobré přenést do zápasu s Libercem. Samozřejmě si ale musíme uvědomovat, že to bylo těžké, musíme to mít v hlavách, abychom věděli, co se od nás čeká. Když budeme makat celých šedesát minut, máme šanci. Když si budeme myslet, že můžeme hrát s Libercem hurá hokej, nedopadne to dobře. Ale my se vydali týmovou cestou, té se musíme držet.

Liberec taky ukázal sílu, když otočil zápas se Spartou, ve kterém prohrával o čtyři góly.

Nikdo z nás si nemyslí, že to bude lehké. Víme, že tým Liberce je kvalitní. Jsou tam výborní hokejisté, za ty čtyři roky, co jsem tam byl, se tam objevilo plno výborných jmen. Úspěchy v Liberci byly zasloužené, o tom nikdo nepochybuje.

Vypíšete v kabině speciální prémii na Liberec?

Vypíšu. Bavili jsme se o tom v kabině. Za výhru nad Libercem vypíšu dost a rád to do kabiny zaplatím.