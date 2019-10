Do první ligy se může dostat jenom nejužší špička z univerzit, tvrdí obránce Masaryk University Grygera

Brno Zástupci Univerzitní liga ledního hokeje (ULLH) se odtrhla vůči původní Evropské univerzitní lize, kde se týmy utkávaly s celky ze Slovenska, Maďarska a Polska. Evropský formát však jednohlasně nenaplnil očekávání českých celků. „Máme více zápasů, liga se celkově zatraktivnila a dostala se do širšího povědomí společnosti,” říká obránce HC Masaryk University Jan Grygera.

Lidovky.cz: Univerzitní liga ledního hokeje se od trhla od původní evropské, jak hodnotíte tuto změnu?

Určitě jenom pozitivně. Máme více zápasu, liga se celkově zatraktivnila a dostala se do širšího povědomí společnosti. Projevilo se to i na kvalitě hráčů, hráči s podepsanými kontrakty ve druhé lize teď mohou naskakovat i za nás, to v dřívější obdobě univerzitní ligy nemohlo.

Lidovky.cz: Kolikrát týdně trénujete?

Pondělí, úterý a pátek máme běžně s univerzitou trénink, ve středu a čtvrtek většinou dostáváme volno. Kluci hrající krajské soutěže za své týmy mají ještě individuální tréninky, do toho máme ještě třikrát týdně posilovnu. Takže to vychází pětkrát až šestkrát týdně.

Lidovky.cz: Pomáhají vám bývalí hokejisté s přípravou na zápasy?

Naším trenérem je Josef Novák, který byl brankářem ve druhé lize. Pak bych také zmínil Filipa Košeckého, který má několik startů za reprezentaci Slovenska do dvaceti let.

Lidovky.cz: Jak moc jsou pro vás důležití?

Oba na nás přenášejí své zkušenosti, které nám pak pomáhají zlepšovat. Radí nám, jak správně regenerovat, dokážou vycítit, kdy na nás musí zvednout hlas nebo naopak mít lidský přístup. Znají prostředí vrcholovějšího hokeje a to nás může neustále posouvat svoje limity.

Hráči HC Masaryk University se radují ze vstřelené branky.





























Lidovky.cz: Je obtížně spojit univerzitní hokej se studiem?

Tréninky máme nastavené na ráno před výukou, každý z nás si navíc může nastavit rozvrh tak, aby nám časově vyhovoval. Profesoři na univerzitě jsou navíc velmi vstřícní, navíc jak teď cestujeme jenom po Česku, tak nemusíme nikde přespávat, což nám taky usnadňuje hodně práci. Máme víc času i na školu.

Lidovky.cz: Máte jako hokejisté hájící barvy univerzity nějaké výhody?

Uvolňování z přednášek. Jde o to, že když potřebujeme jít z přednášky o 20 minut dříve, profesoři nám vždycky rádi vyhoví, maximálně nám řeknou, ať si dostudujeme nějaké materiály ke zkoušce. Celkově ale podle mě dost slyší na to, že reprezentujeme barvy univerzity.

Lidovky.cz: Mají hráči z univerzitní ligy ambice hrát extraligu či první ligu ?

Určitě univerzitní ligu hrají hráči s hokejovými dovednostmi i ambicemi první ligu hrát, extraliga je podle mě hodně výhledová, ten konkrétní hokejista by na sobě musel ještě hodně pracovat a zlepšit se. Reálnější je účast v první lize, ale abych byl upřímný, reálně se tam může dostat jen ta doslova nejužší špička z dvouset hráčů. Minulý rok se z univerzit do první ligy dostali dva hráči, ti teď hrají za Prostějov a Slavii.