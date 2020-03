Extraliga se nakonec možná hrát nebude . Svaz čeká na upřesnění, koho se maximální počet osob týká

Praha Osud dalšího pokračování soutěží řízených Českým hokejem včetně dnešních zápasů extraligy i první ligy je nejasný. Prezident ČSLH Tomáš Král po dnešním jednání s vedením soutěží oznámil, že soutěže budou pokračovat podle rozpisu s maximální návštěvou do 100 diváků. Během tiskové konference se ale objevily neoficiální informace z ministerstva vnitra, podle nichž počet osob zahrnuje všechny účastníky akce včetně hráčů. Čeká se proto na další rozhodnutí.

„Dostali jsme zprávu, že na ministerstvu vnitra se diskutuje o tom, jestli by do té stovky lidí neměli být zahrnuti všichni. Pokud dostaneme oficiální rozhodnutí, že se do toho počítají všichni, tak hokej v tuto chvíli skončil,“ řekl Král.

„Musíme vyčkat, co přijde oficiálně, protože oficiální místa na to určitě musí reagovat,“ řekl novinářům šéf extraligy Josef Řezníček. „Je otázka, zda to kluby v předkole budou případně schopné odehrát v souladu s tím upřesňujícím rozhodnutím. Pokud ho tedy dostaneme oficiálně,“ doplnil Řezníček s ohledem na osud nejbližších plánovaných utkání.

Hranice sta osob je totiž hraniční. „Dvacet hráčů na každý klub, trenéři, maséři a další lidé kolem týmu, box časoměřičů, čtyři rozhodčí, statistici, ledaři, zdravotní a pořadatelská služba, televize... K té stovce se určitě budeme v součtu dostávat,“ vypočítal Řezníček.

Připustil také, že lze jen sotva nějak zásadně omezit počet lidí, jichž se hokejový zápas bezprostředně týká. „Zredukovat může klub akorát tak počet lidí z pořadatelské služby. Když tam nebudou diváci, tak netřeba hlídat hlediště. To je asi tak jediná věc,“ konstatoval Řezníček.

Podle původních informací se přitom zástupci obou nejvyšších soutěží rozhodli, že by se mělo odehrát minimálně předkolo a o dalším postupu budou jednat na svazu představitelé extraligy i první ligy ve středu. „Do tohoto čísla (100) se nepočítají ti, co zajišťují zápas, zaměstnanci hal, netýká se to ani televize a akreditovaných novinářů. Jsou to lidi, kteří tam jdou do práce nebo tam plní svoje pracovní povinnosti,“ řekl Král.

„Vyplývá to i z odůvodnění opatření, kde se píše, že předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad sto osob. My se tím zcela řídíme. Koresponduje to i s tím, co bylo opakovaně řečeno předsedou vlády (Andrejem Babišem), který řekl, že se sportovní zápasy mohou hrát a přenášet v televizi a lidé se na to mohou doma dívat,“ prohlásil Král.

Nejasný tak prozatím zůstává osud dnešních duelů. V extralize se mají hrát zápasy druhého předkola extraligy mezi Olomoucí a Zlínem a Hradcem Králové a Karlovými Vary. V první lize se hrají druhé duely předkola Poruba - Jihlava a Slavia - Třebíč.

Krajním opatřením může být i případné ukončení soutěží. „I to by samozřejmě podléhalo shodě většiny klubů. Má to teď nějakou posloupnost. Je třeba zaujmout stanovisko k dnešku, což jsou dva zápasy předkola extraligy a první ligy. Zítra se sejdou obě skupiny za první ligu i extraligu a bude se řešit, co dál. Ve čtvrtek je pak výkonný výbor,“ nastínil Řezníček.

Zástupci českého hokeje na mimořádném jednání reagovali na to, že stát kvůli epidemii koronaviru zakázal do odvolání veškeré sportovní akce s účastí přesahující sto osob. Opatření vstoupí v platnost dnes v 18 hodin.