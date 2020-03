Gesto věrných. Fanoušci hokejové Energie odmítli zpátky peníze za vstupenky, darují je klubu na ušlé zisky

Karlovy Vary Po dlouhých letech se jejich milovaný klub probojoval do play-off hokejové extraligy, ale dlouho si ji neužil. Hokejisté Karlových Varů odehráli poslední utkání letošní sezony ve druhém střetnutí předkola play-off, které vyhráli 5:3 nad Hradcem Králové. O den později vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a hokejový svaz rozjetou sezonu ukončil. Fanoušci Energie však ukázali solidaritu. Peníze za již zakoupené vstupenky zpátky nechtějí.

Vzhledem k současné světové situaci ohledně rychle se šířícímu novému typu koronaviru se ruší většina sportovních soutěží. Mezi nimi i hokejová extraliga, která měla za sebou první zápasy předkola play-off. Další už nepřidá a titul se letos poprvé od roku 1945 neudělí.

Hokejová Energie se do play-off dostala naposledy v sezoně 2010/11, kdy vypadla v předkole se Slavií. Mistři z roku 2008 se od té doby trápili a před dvěma lety dokonce sestoupili do nižší soutěže, odkud se však po roce vrátili. Letos se stali trochu nečekaným strašákem i těch nejsilnějších klubů z horních příček tabulek. Ač se jim několik horších období nevyhnulo, dokázali si zajistit postup do předkola play-off, kde narazili na Hradec Králové. Série však za stavu 1:1 skončila.

Vláda České republiky totiž vyhlásila nouzový stav. Fanoušci svému klubu ale chtěli poděkovat za skvělou sezonu, většina z nich tak odmítla nabízenou kompenzaci za již zakoupené vstupenky a vzkázala, ať klub financemi pokryje aspoň část ze svých ztrát. Dojatý klub nabídku přijal a fanouškům veřejně poděkoval.

„Vedení klubu HC Energie Karlovy Vary děkuje a velice si váží přístupu všech fanoušků, kteří náš klub kontaktovali s tím, že si nebudou činit nárok na vrácení vstupného z plánovaného utkání 3. předkola Generali Česká pojišťovna play-off Tipsport extraligy,“ stálo v prohlášení, které Energie vydala na svých klubových stránkách.

„Fanoušci, kteří neuplatní reklamaci za zakoupené vstupenky na výše zmíněné utkání, přispějí na činnost klubu, kdy tyto peníze budou použity na náhradu vzniklých ztrát. Prostředky za zakoupené vstupenky klub dostane, ať už byly vstupenky zakoupeny jakýmkoliv způsobem. Vedení klubu zároveň děkuje těm, kteří by se k tomuto vstřícnému gestu chtěli rovněž přidat. Ceníme si vaší podpory,“ dodala karlovarská organizace.