Golonka zkritizoval Jágra: Tohle by si vůči Slovákům neměl dovolovat

Ahoj HR

Dnes bychom za normálních okolností hráli na MS se Slováky a určitě bychom jim to nandali , ale asi by to bylo těsný , neni mi 20. Bohužel kvůli koronaviru se vše muselo zrušit, zdraví je přednější. Škoda pro hráče, trenéry i fanoušky, byla by to bitva. Všimnul jsem si charitativní akce repreduel, kterou připravily oba hokejové svazy pro fanoušky i hráče. Hokejová rodino, Česko potřebuje tvou pomoc. Jen 55 Kč za lístek (samozřejmě můžete i víc) a pomůžete seniorům, dětem, zdravotním sestřičkám. Taky jsem si jich pár koupil tak snad to společně dáme a bude jasný, kdo je větší hokejový národ. Děkuji https://www.facebook.com/events/241136707107772/