Hlavně udržet kolos v chodu. Startuje nový ročník NHL, někde s fanoušky, jinde bez nich

Startuje nový ročník NHL. Stejně jako ten minulý bude poznamenaný koronavirem, hlavním cílem tak je překlenout těžkou dobu.

Zápasem mezi Philadelphií a Pittsburghem dnes půl hodiny před půlnocí středoevropského času začne posunutý 104. ročník Národní hokejové ligy. A že to pro některé týmy bylo předlouhé čekání. Hned sedm z celkových jednatřiceti mužstev nehrálo přes deset měsíců soutěžní zápas, jelikož minulý ročník byl kvůli koronaviru přerušen na začátku loňského března a zmíněné celky se nedostaly do dalších bojů.



Zrušeny byly i veškeré přípravné duely, kluby si musely vystačit s tréninkovými kempy. Aby příští ročník mohl začít klasicky opět na podzim, zkrátilo vedení soutěže základní část této sezony o třetinu na 56 zápasů. I přes některé návrhy se na rozdíl od podzimního play off nebude hrát na neutrálních kluzištích, ale v domácích arénách.

Pro usnadnění cestování v těchto nelehkých časech doznalo změn i rozdělení celků. Zmizely tradiční konference a vyvstaly čtyři úplně nové divize, přičemž severní sdružuje výhradně kanadské celky. Týmy v těchto skupinách odehrají kompletní základní část a také první dvě kola play off. Čtyři divizní šampioni pak postoupí do závěrečných sérií o Stanley Cup.



Diváci někde budou

Divize poprvé v historii ponesou názvy sponzorů, čímž se liga snaží nahradit ztráty způsobené duely odehranými bez fanoušků. Diváky pustí do hal jen na domácí zápasy Arizony, Floridy, Tampy Bay, San Jose a Dallasu, kde se hlediště zaplní zhruba ze čtvrtiny. „Hlava mi nebere, že i když je na Floridě hodně případů koronaviru, nikdo to neřeší a život tady jede dál,“ nechápe útočník Tampy Ondřej Palát. „Jinak nás ale na kempech testují denně, všude mimo led nosíme roušky, a když pojedeme na trip, musíme být jen na hotelu. Budou to takové bublinky vždycky na pár dnů,“ dodává.

Bezprostřední radost hokejistů Tampy Bay ze zisku Stanley Cupu.

NHL také z dálky sleduje současné potíže basketbalistů v NBA, kteří v posledních týdnech museli odložit hned tři zápasy kvůli vysokému počtu hráčů v karanténě, a ligové vedení zvažuje další kroky. Hokejová soutěž chce minimalizovat riziko nákazy a v manuálu apeluje i na drobnosti, aby hokejisté mačkali tlačítka ve výtahu klouby prstů nebo lokty. Přesto se v posledních dnech objevily pozitivní případy v Columbusu, Pittsburghu, Vancouveru nebo Dallasu. „Bylo extrémně složité dohrát loňskou sezonu, ale odehrát tu novou bude ještě těžší,“ řekl pro ESPN jeden z členů ligového vedení, který si nepřál být jmenován.



Zamíchané divize mohou hodně změnit rozložení sil, když se držitelé titulu z Tampy vyhnou divizi s Bostonem, Buffalem a Torontem, ale naopak dojde už v základní části na střet s posledním finalistou z Dallasu, takže se jistě nebude opakovat složení loňského finále. Od přelomu tisíciletí však pouze jediný tým dokázal Stanley Cup obhájit, dá se tak čekat útok vyzyvatelů v podobě někoho z kanadských týmů či šampionů z roku 2019 St. Louis Blues.

Bitka ve finále play off mezi Dallasem a Tampou Bay.

Do boje v novém ročníku NHL se pouští i více než čtyřicítka Čechů, k nimž se však alespoň prvních několik týdnů nepřipojí nejlepší střelec minulého ročníku a český sportovec roku 2020 David Pastrňák, který se po zářijové operaci kyčle teprve dostává do formy. „Prognózy hovoří o tom, že by se mohl vrátit v polovině února, ale teď vidíme, že je oproti plánu trochu v předstihu,“ prozradil bostonský kouč Bruce Cassidy.



Podobně jako jiné severoamerické sportovní ligy i NHL ví, že tato sezona bude s největší pravděpodobností výrazně méně finančně úspěšná než ročníky minulé. Jde však o to udržet sportovní kolos v chodu a na podzim 2021 začít další ročník už s proočkovanými fanoušky i hráči. „Ztráty půjdou letos určitě do miliard, ale musíme se s tím nějak vypořádat. Přeji všem klubům hodně štěstí,“ uzavřel předsezonní tiskovou konferenci ligový komisionář Gary Bettman.