VIDEO: Obhájce titulu vstoupil do NHL vítězně, skóroval i Palát. Kanadské derby se strhlo v přestřelku

New York Český hokejový útočník Ondřej Palát vstřelil první branku Tampy Bay v nové sezoně NHL a pomohl obhájcům Stanleyova poháru k vítězství nad Chicagem 5:1. Hráči Lightning uspěli v úvodním duelu ročníku posedmé v řadě a drží tak nejdelší aktivní sérii v lize.

Palát se prosadil v 11. minutě, kdy se po střele švédského obránce Victora Hedmana nejlépe zorientoval v předbrankovém prostoru a šikovně zasunul puk za záda brankáře Malcoma Subbana.



Třemi kanadskými body za gól a dvě asistence se na výhře floridského celku podílel kapitán Steven Stamkos. Třicetiletý Kanaďan se vrátil do sestavy Lightning po vleklém svalovém zranění, které mu v září znemožnilo naskočit do bojů o Stanleyův pohár.



„Jsem rád, že jsem se konečně vrátil na led. Cítil jsem se nejlépe za dlouhou dobu. To, že jsem nastoupil s Braydenem Pointem a Ondřejem Palátem, mi návrat na dost usnadnilo. Myslím, že to byl povedený start do sezony,“ pochvaloval si Stamkos.

Hráči Chicaga nedokázali nahradit bodový příspěvek nemocného centra Jonathana Toewse. „Takto jsme začít rozhodně nechtěli. Soupeři jsme darovali příliš mnoho šancí, které dokázal využít, zatímco my byli v útočném pásmu bezzubí,“ litoval trenér Jeremy Colliton. Obránce Tampy Jan Rutta ani útočníci Blackhawks Dominik Kubalík, David Kämpf nebodovali.

První pensylvánské derby nového ročníku mezi Philadelphií a Pittsburghem ovládli hlavně díky povedené třetí části hráči Flyers. Čtyři body za jednu branku a tři přihrávky si připsal dvacetiletý americký útočník Joel Farabee.

„Přibylo nám několik výborných kluků, máme teď čtyři velmi dobré útočné formace a výborné obránce, prostě skvělý tým. Já osobně se zatím cítím líp než loni, dnes mi ale pomohlo pár šťastných odrazů,“ řekl Farabee, který v týmu Flyers načal druhou sezonu.



Poprvé od 2. dubna 2019 se v dresu Philadelphie představil Nolan Patrick, dvojka draftu z roku 2017. Dlouhodobé problémy s migrénou vyřadily mladého Kanaďana ze hry bezmála na dva roky. Patrick nastoupil ve třetí formaci s Jakubem Voráčkem a Jamesem van Riemsdykem a hned se gólově prosadil.

„Sledovat Pattyho je vážně zábava. Vypadá, že je na tom opravdu dobře, je skvělé vidět ho na ledě. V tréninku tvrdě pracuje, zaslouží si být odměněn,“ pochválil spoluhráče Travis Konecny. Voráček na body nedosáhl.

V úvodním duelu Severní divize, kterou tvoří jen kanadské celky, zvítězilo Toronto nad Montrealem 5:4 v prodloužení. O sedm bodů se postarala druhá lajna Maple Leafs ve složení William Nylander (2+1), John Tavares (1+2) a Jimmy Vesey (1+0).

„Byl to parádní zápas, jsme rádi, že jsme zahájili sezonu vítězně, navíc proti tak houževnatému týmu. Neměli bychom ale přehlížet chyby, je před námi ještě hodně práce,“ řekl střelec rozhodující branky Morgan Rielly.

V dresu Maple Leafs se poprvé představil Joe Thornton, který v říjnu podepsal s Torontem roční smlouvu. Kanadský veterán, jenž strávil posledních 15 sezon v San Jose, odehrál přes 17 minut a neprosadil se.



Vancouver uspěl 5:3 na ledě Edmontonu. Dvěma góly ve třetí části posunul Canucks k výhře Brock Boeser. Soubojem dvou nejlepších celků Západní konference z minulého ročníku odstartovala Západní divize. Colorado doma nestačilo na St. Louis a prohrálo 1:4. V brance Avalanche dostal přednost Philipp Grubauer, Pavel Francouz zůstal na střídačce.