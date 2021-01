VIDEO: Hertl na výsluní. Český Žralok dvakrát asistoval a vévodí produktivitě NHL

New York Český hokejový útočník Tomáš Hertl ze San Jose se díky dvěma asistencím v pondělním utkání na ledě St. Louis posunul do čela produktivity NHL, porážce 4:5 ale nezabránil. Sedmadvacetiletý slávistický odchovanec má za tři odehrané duely v novém ročníku na kontě šest bodů za tři branky a stejný počet asistencí. Za poražené Sharks si připsal asistenci také obránce Radim Šimek, který po problémech s operovaným kolenem nastoupil poprvé v sezoně.

San Jose vstoupilo do utkání aktivněji a po první dvacetiminutovce vedlo 2:0. Domácí Blues ale dokázali po čtyřech minutách druhé části vyrovnat a do konce třetiny i otočit na 4:3. Logan Couture ve 45. minutě po Šimkově asistenci vyrovnal, to však „Žralokům“ na bodový zisk nestačilo. Devět a půl minuty před sirénou dostal příliš prostoru Jordan Kyrou a střelou z pravého kruhu trefil bližší horní růžek branky Devana Dubnyka.

„Dnes jsme neměli prohrát. Dali jsme čtyři branky na soupeřově ledě, ubránili všechna oslabení, využili dvě přesilové hry a přesto odjíždíme s prázdnou... Měli jsme několik šancí, které jsme nevyužili, zatímco soupeř nás dokázal trestat. St. Louis je dobrý tým, kterému nesmíte nechat nic zadarmo,“ řekl trenér poražených Bob Boughner.

V pondělí bodoval také bek Detroitu Filip Hronek, který asistoval u gólu Bobbyho Ryana 57 sekund před koncem domácího duelu s Columbusem. Ryan ale pouze snížil na konečných 2:3. Nejhorší celek minulého ročníku nestačil na Blue Jackets i přes střeleckou převahu.



TOP 10 BODOVÁNÍ NHL: 1. Hertl (San Jose) 3 6 (3+3)

2. Marner (Toronto) 4 6 (3+3)

3. Tavares (Toronto) 4 6 (3+3)

4. T. Hall (Buffalo) 3 6 (1+5)

5. Eichel (Buffalo) 3 6 (0+6)

6. Konecny (Philadelphia) 3 5 (3+2)

7. A. Svečnikov (Carolina) 3 5 (3+2)

8. McDavid (Edmonton) 4 5 (3+2)

9. Stamkos (Tampa Bay) 2 5 (2+3)

10. Petry (Montreal) 3 5 (2+3)

Výborný výkon v brance Columbusu předvedl Joonas Korpisalo, který kryl 35 střel. V závěru třetí části podržel svůj tým několika výbornými zákroky a pomohl ubránit vedení. Inkasoval jen z hole důrazného Ryana, který se prosadil na brankovišti.

Bývalý útočník Ottawy, který přišel do Detroitu před sezonou jako volný hráč, má v tomto ročníku na kontě již tři branky. „Je to pro mě sezona, v níž se musím posunout. Musím udělat krok vpřed, který měl přijít už před lety. Jsem rád, že jsem se v novém působišti nemusel dlouho rozjíždět a prosazuji se hned od začátku,“ řekl Ryan po zápase.

Boston jako kdyby v úvodu sezony nemohl najít náhradu za zraněného Davida Pastrňáka. Nejlepší střelec uplynulého ročníku NHL se dostává do formy po operaci kyčle a Bruins se v ofenzivě zatím trápí. S newyorskými Islanders prohráli 0:1 a po třech zápasech mají na kontě pouze čtyři vstřelené branky. V sestavě Bruins chyběl také další český útočník Ondřej Kaše, který utrpěl v sobotním utkání proti New Jersey zranění v horní části těla.

Arizona postrádá hvězdu Hokejistům Arizony bude v NHL tři až čtyři týdny chybět kapitán Oliver Ekman-Larsson. Devětadvacetiletého švédského obránce podle zámořských médií vyřadilo ze hry zranění v dolní části těla ze sobotního zápasu se San Jose.

O vítězství Ostrovanů rozhodl čtyři minuty před koncem utkání Jean-Gabriel Pageau, který doklepl odražený puk za záda Tuukky Raska. „Je fajn vstřelit vítězný gól, dnes to byl ale hlavně týmový výkon. Odehráli jsme dobré dvě třetiny a ve třetí jsme ukázali charakter. Hráli jsme zodpovědný hokej jako v play off a získali dva body,“ pochválil spoluhráče střelec vítězné branky Pageau.

Poprvé v sezoně nebyl v brance Caroliny Petr Mrázek. Před rodákem z Ostravy dostal přednost James Reimer, který zneškodnil 31 střel soupeře a pomohl Carolině k vítězství 4:2 nad Nashvillem.

„Je dobré být v permanenci. Vždy říkám, že je super čelit spoustě střel. Dokud je tedy dokážu chytat. Jsem rád, že jsem udělal nějaké dobré zákroky a dostal se do pohody. V nabitém programu, který nás čeká, se to může hodit,“ zhodnotil svůj výkon Reimer.

Tomáš Hertl se vrátil ve velkém stylu

Philadelphia nedokázala navázat na úvodní dvě vítězství a podlehla Buffalu vysoko 1:6. Po dvou brankách vstřelili Curtis Lazar a Sam Reinhart, tři asistence si připsali Jack Eichel s Taylorem Hallem. Buffalo dosáhlo na první body v ročníku. Jakub Voráček v dresu Flyers nebodoval.



Reilly Smith vstřelil dvě branky ve třetí třetině a pomohl Vegas otočit skóre v duelu s Arizonou. Coyotes vedli ještě po dvou třetinách 2:1, Golden Knights ale výborně zvládli závěrečnou část, kterou ovládli 3:0 a radovali se z třetího vítězství v sezoně. Útočník Tomáš Nosek se za bezmála 11 minut na ledě neprosadil.

Vedle Vegas zůstávají neporažení už jen hráči Floridy, šampioni Tampa Bay Lightning a Dallas, který dosud nehrál.