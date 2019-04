Hokejová reprezentace je bez trenéra. Říha je na pozorování v nemocnici v Nitře

nitra Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha starší je na pozorování v nemocnici v Nitře, kde se čeští hráči připravují tento týden na květnové mistrovství světa.

Důvod hospitalizace šedesátiletého kouče není známý. Dnes však nebyl na tréninku a vynechá i páteční zápas Euro Hockey Challenge proti Slovensku v Trenčíně.

Tým povedou asistenti Robert Reichel a Karel Mlejnek. K mužstvu by se Říha měl vrátit v sobotu, kdy je na programu další zápas se Slováky v Nitře.

„Trenér Miloš Říha vedl ještě včerejší trénink. Potom absolvoval pro kontrolu vyšetření v místní nemocnici a ukázalo se, že je potřeba krátkodobá hospitalizace kvůli sledování,“ řekl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Trenér české reprezentace Miloš Říha.

„Bude dvoudenní a k mužstvu se připojí pravděpodobně v sobotu. Dnešní trénink a páteční zápas v Trenčíně tak vedou mužstvo asistenti Robert Reichel s Karlem Mlejnkem.“



„Konkrétní důvody pak záleží na něm, zda bude chtít zveřejnit. Nemyslím si však, že by měla být nějak ohrožena jeho účast na mistrovství světa,“ doplnil Zikmund s výhledem k vrcholu sezony. Šampionát začne 10. května.

Reichel bral situaci s nadhledem.

„Jsme tady jako tým a je úplně jedno, kdo bude na střídačce. Teď tam budeme my s Karlem. Miloš absolvoval vyšetření v nemocnici, které trvá dva dony, připojit by se měl v sobotu dopoledne. Beru to úplně normálně, to vyšetření bylo prostě nutné a poradíme si s tím,“ ujistil Reichel.

S hlavním koučem je v kontaktu.



„Myslím, že nejde o nijak extra velkou komplikaci. S Milošem komunikujeme a řešíme tréninky i sestavu.“

„Určitá komplikace to samozřejmě je, ale ne na takové úrovni, že by Miloš nemohl nic. Prostě se to tak stalo a je to realita. Věříme, že tady zase brzy bude a vše bude v pohodě,“ prohlásil Reichel.