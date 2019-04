Odchovanec Komety reprezentuje Island. O Jágrovi se tu bavíme každý den, vypráví

PRAHA V Mexiku právě probíhá hokejové MS divize IIB. Islandské barvy svými góly táhne český útočník Miloslav Račanský.

Už šest let hraje v hokejově exotické zemi. Islandu patří v žebříčku IIHF až 32. místo, na tamní zápasy chodí maximálně stovky lidí a jeho ligu hrají jen tři týmy. Dres Skautafélagu Reykjavikur obléká i Miloslav Račanský, který se dokonce dostal do islandské reprezentace, a navíc trénuje místní mládež.

„Na Islandu jsem spokojený. Baví mě trénovat děti a chtěl bych u toho zůstat. Celá rodina mě podporuje, jsou strašně hrdí a šťastní, že se mi splnil sen,“ říká šestadvacetiletý rodák z Vlašimi v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Před devíti lety jste coby dorostenec Havlíčkova Brodu v dotazníku uvedl: „Jednou bych si chtěl zkusit zahrát jinou evropskou soutěž, než je česká.“ Takže cíl jste si do jisté míry splnil, i když jste asi nepředpokládal, že to bude zrovna Island, že?

Ano, to jsem si splnil. A že to byl zrovna Island, toho vůbec nelituji, protože jsem začal žít úplně novou etapu života.

Lidovky.cz: Jak jste se do těch končin dostal?

Přes kamaráda Zdeňka Procházku, který zrovna působil v jednom islandském klubu. Tehdy mi bylo dvacet.

Lidovky.cz: Jaký byl váš první kontakt s tamním hokejem? Byl jste překvapený, jakou má úroveň?

Když jsem před šesti lety přišel na první trénink, byl to pro mě velký rozdíl. Přece jenom jsem přišel z juniorky Komety Brno, kde to byl úplně jiný hokej. I když už jsem věděl, že budu na Island odlétat, pořad jsem vůbec netušil, jak tamní hokej vypadá.

V dresu týmu z Reykjaviku slavil i Miloslav Račanský (druhý zprava).

Lidovky.cz: Co pro Islanďany vůbec hokej znamená?

Je to pro ně koníček, zábava a radost z toho, že můžou být na ledě. Ale dneska už mám v dorostu a juniorce kluky, co chtějí jít do zahraničí hrát na vyšší úrovni.

Lidovky.cz: Zkoušíte jim vysvětlit, jak populární sport to je u nás, v Rusku či Kanadě?

Samozřejmě si o tom povídáme a oni vědí, jak je hokej ve světě populární.

Lidovky.cz: Znají třeba Jaromíra Jágra?

No Jágra zná snad každý, i ten, kdo se o hokej nezajímá. Není den, co bychom se o něm nebavili.

Lidovky.cz: Dá se srovnat tamní liga s nějakou soutěží u nás, nebo se tam hokej hraje vyloženě pro radost?

Možná se spodkem naší druhé ligy a krajským přeborem.

Lidovky.cz: Jaké jsou na Islandu k hokeji podmínky?

Zázemí je super, z toho jsem byl hodně překvapen. Počet hráčů není tak velký, ale snažíme se hokej na Islandu rozvíjet, abychom čísla zvýšili. Zimní stadiony máme celkem tři. Nějakou finanční podporu zajišťují stát a sponzoři.

Lidovky.cz: Jak často trénujete a hrajete zápasy?

Trénujeme čtyřikrát týdně a máme jeden zápase týdně. Přípravu si dělá každý individuální, je na každém, jak se na sezonu připraví.

Lidovky.cz: Jsou na Islandu nějací hokejoví profesionálové, nebo každý má své hlavní povolání?

Hokej na Islandu není tak populární, takže hráči musí pracovat, kluby si profesionály nemohou dovolit.

Tým z Reykjaviku takto slaví titul. Čech Miloslav Račanský klečí uprostřed. V dresu týmu z Reykjaviku hraje i odchovanec Komety Brno Miloslav Račanský.

Lidovky.cz: Jak jste se dostal do islandské reprezentace, s níž právě hrajete na mistrovství světa IIB divize?

Už po dvou letech, co jsem žil na Islandu, jsem ho strašně chtěl reprezentovat, ale zažádat o občanství můžete až po pětiletém pobytu. Potom už to bylo jednoduché, musel jsem se naučit trochu islandsky a složit islandské zkoušky.

Lidovky.cz: Hrát, skórovat a radovat se v barvách jiné země musí být asi docela zvláštní pocit…

Na Islandu žiju už šest let, takže mi to ani nepřijde. Samozřejmě pocity jsou to jiné, ale jsem strašně hrdý, že můžu reprezentovat Island na mistrovství světa.

Lidovky.cz: Jaké si s národním týmem dáváte cíle?

Jelikož jsme před rokem spadli do nižší skupiny, chceme postoupit zpátky.

Lidovky.cz: Vidíte šanci na posun islandského hokeje? Že třeba po vzoru fotbalistů bude o tamní hokejisty zájem po celé Evropě, či dokonce v zámoří?

Možná jednou ano, ale je to běh na dlouhou trať. Byl bych strašně rád, kdyby se hokej na Islandu stal větším a populárnějším sportem.