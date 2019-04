Hokejové MS bude plné hvězd, posilují sborná i Švédové. Kolik jich nakonec seženou Češi?

PRAHA To už tu dlouho nebylo. Za patnáct dnů startuje hokejové mistrovství světa na Slovensku, na které se letos chystá celá řada opravdu velkých hvězd ze zámořské NHL.

Infarktový závěr sedmého zápasu NHL mezi San José Sharks a Vegas Golden Knights přidělal trenérovi českého národního týmu Miloši Říhovi několik vrásek. Možná se už těšil na to, že v sestavě přivítá „žraloka“ Tomáše Hertla, který i v play off pokračuje v životní sezoně, jenže místo něj se bude snažit přilákat zklamané Radka Faksu a Tomáše Noska z tábora Hertlova soupeře.

Stejně si Říha zatím musí nechat zajít chuť na bostonské duo Davidů, Pastrňáka a Krejčího. I ti po sedmém utkání s Torontem postupují. Zatím posledními posilami z NHL tak jsou útočníci Michael Frolík z Calgary, Dominik Simon z Pittsburghu a Ondřej Palát z Tampy. Nicméně pokud by se to někomu zdálo jako solidní výčet posil, v zahraničních výběrech je ještě o poznání veseleji.

Tomáš Marčinko (vlevo) bojuje o kotouč s Iljou Kovalčukem.

Například ruská sborná se může těšit na opravdu elitní útočníky. Nejproduktivnější hráč NHL Nikita Kučerov, zabiják z Pittsburghu Jevgenij Malkin a nestárnoucí Ilja Kovalčuk z Los Angeles. A nebylo by se čemu divit, pokud by si kouč Ilja Vorobjov přál i vypadnutí Washingtonu. Poté by mohl přivítat bohatýra Alexandra Ovečkina…

Otázkou bude, zda se všechny hvězdy v kádru dokáží snést, protože klidná hlava nepatří k přednostem ruského národního týmu.

„Jsme během sezony v kontaktu se všemi možnými kandidáty, kteří by mohli posílit národní tým, a to pochopitelně včetně hráčů v NHL,“ uklidnil ale fanoušky viceprezident ruského hokejového svazu Roman Rotenberg.

Podobně spokojení mohou být také Švédové. Ti už mají slíbenou účast minimálně čtrnácti hráčů ze zámoří, mezi nimiž nechybí ani brankář Henrik Lundqvist z NY Rangers. Navíc v sestavách vypadnuvších Vegas a Toronta jsou další kvalitní Seveřané.

William Nylander skáče na brankáře Henrika Lundqvista. William Nylander skáče na brankáře Henrika Lundqvista, jenž právě chytil rozhodující nájezd Kanady.

Zároveň ale obhájci titulu řeší pozici hlavního trenéra Rikarda Grönborga. Ne snad že by byla v ohrožení, to jen on sám hledá nové možnosti. Právě v NHL.

Vše podporují i spekulace zámořských médií, podle nichž patří Grönborg mezi kandidáty na volné místo v Buffalo Sabers, kde by mohl vést i krajana Rasmuse Dahlina, jedničku loňského draftu.

„NHL je jediná výzva, kterou před sebou vidím,“ uvedl Grönborg. „Jinak jsem si už vše splnil. Nyní mám v hlavě řadu nápadů, které bych chtěl realizovat za oceánem,“ netají se padesátiletý kouč.

A co domácí výběr? Ten má zatím hlavní hvězdu v Tomáši Tatárovi z Montrealu, který se do národního týmu vrací po čtyřech letech. „Ještě tu nevnímám žádné hokejové šílenství. Zápasy doma ale budou určitě speciální,“ řekl deníku Sme osmadvacetiletý útočník.

„A zda budeme pro národ hrdiny? Těžko říct, chceme hlavně dosáhnout dobrého výsledku a dát zapomenout na poslední slabší roky,“ dodal.

V play off NHL mají naši východní sousedé ve hře ještě Zdena Cháru. Jenže ten je spoluhráčem českých Davidů a minimálně jedna série ho v bojích o Stanley Cup ještě čeká...