Hra na pravdu s Rusy. Češi ve své verzi, proč nemohli z dějiště juniorského MS odletět, neustupují

Až podle náhradního plánu o 24 hodin později se v neděli odpoledne vrátili čeští hokejoví junioři z kanadského Calgary zpět do vlasti z předčasně zrušeného šampionátu do 20 let. Důvody tohoto zpoždění opět lehce rozdmýchaly z historického hlediska vždy bouřlivější česko-ruské vztahy.

„Přijeli jsme na letiště v Calgary zhruba tři hodiny předem. My nakupovali suvenýry, někteří volali domů, naopak ruské hráče jsme viděli sedět v baru. Naše kluky jsme upozorňovali na to, aby dodržovali všechny instrukce spojené s covidovými opatřeními během celého letu. Už když jsme nastoupili do letadla, tak jsme si všimli, že někteří členové ruské výpravy hygienická pravidla evidentně nedodržují,“ znělo už v sobotním prohlášení manažera českého týmu Otakara Černého.

Hokejové výpravy, nejen české a ruské, ale také slovenské a finské musely – stejně jako zbytek cestujících – letadlo opustit.

Zpět se ale vrátili pouze „obyčejní cestující“, Finové a také Slováci. Češi a Rusové zůstali v hale.

„Letušky označily za viníky celé situace mladé muže v šedivých mikinách Nike. Tyto mikiny nafasovali hráči všech reprezentací před začátkem šampionátu. Ty české a ruské se bohužel liší jen nápisy ,Czech Republic‘ a ,Russia‘. Proto nás hodili do stejného pytle,“ dodal Černý s dovětkem, že zástupci Air Canada se jim následně omluvili a zajistili české výpravě hotel a náhradní let do Frankfurtu ve stejný čas o den později.

Ještě než evropská část české juniorky do Evropy přiletěla, všimli si prohlášení vedení výpravy Rusové. „Nemohu mluvit za českou výpravu, ale všechno velmi rychle popřeli a svalili na nás. My to dělat nebudeme, protože je to od nich opravdu trapné. Následná verze, že se nemohli vrátit na palubu, protože si je spletli s námi, je jednoduše směšná,“ začal ruský „protiúder“ pro Sport-Express kouč mladé sborné Sergej Zubov.

„Hlavní stížnost byla na to, že někteří hráči neměli správně nasazené roušky. Rozhodně to nebylo z důvodu, že by byli podnapilí. Někteří kluci ale neumí anglicky, takže možná ne všemu rozuměli,“ připustil ale následně, že ne vše proběhlo z ruské strany v pořádku. Ostatně, jak sám pronesl na adresu Čechů: „Kdyby bylo jejich chování v pořádku, pustili by je zpět do letadla.“

Obě výpravy tak musely čekat na další spoj. Čeští hráči oslavili příchod Nového roku 2022 po cestě z letiště na hotel. „Na nějaké oslavy ale nikdo moc neměl myšlenky,“ poznamenal už po příletu pro Lidovky.cz Ondřej Kalát, tiskový mluvčí hokejové juniorky.

„Letušky se v tom všem zmatku prostě spletly, kdybychom na sobě měli reprezentační soupravu, kterou používáme celoročně, nestalo by se to,“ pokračoval. Dlužno dodat, že i v tomto případě jsou si české a ruské teplákovky podobné.

Ten se zároveň jen lehce pousměje při zmínce, že dle Zubova byli na palubě také Švédové a že sám ruský kouč už tři roky nekouří, přestože jej z tohoto přestupku někteří cestující obviňovali.

Proč ale nezůstali na letišti také Slováci a Finové? „Za prvé, žádní Švédové tam nebyli. Za další, Seveřané měli své modré soupravy, ne ty turnajové a letušky ukázaly prstem na mladé členy výprav, Slováci odletěli už o den dříve, z jejich týmu tam byli jen tři členové z řad kustodů,“ našel vysvětlení Kalát.

Ten zároveň přiznal, že prohlášení Černého chtěli zveřejnit cíleně co nejdříve: „Tušili jsme, že se to neobejde bez spekulací a že ruská média vytáhnou svoji verzi.“

K té české se následně přiklonili i Slováci a Finové.

„Neměli jsme pocit a ani zdaleka jsme neviděli, že by česká výprava nějakým způsobem porušovala pravidla přepravce a zavedená opatření,“ pronesl pro hokej.cz manažer slovenské dvacítky Tomáš Pšenka, který byl jedním z oněch tří Slováků na letišti.

„Co jsem slyšel, tak Rusové pili na palubě vlastní zásoby alkoholu, ale neviděl jsem to,“ řekl pro hokej.cz generální manažer finských juniorů Kimmo Oikarinen. „Českému a ruskému týmu byl zamítnut vstup do našeho letadla. Důvodem byla opilost, kouření a odmítání nošení roušky, což je v Kanadě trestný čin. Finové smí odletět. Je ale třeba dodat, že ne zdaleka všichni čeští a ruští hráči se chovali špatně,“ napsala na Twitteru švédská televizní reportérka Marie Lehmannová.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, další dohru incident nejspíše mít nebude. „Žádné šetření provádět nebudeme, našemu týmu věříme, jejich slova potvrzuje i přístup letecké společnosti, která uhradila náklady s posunutím návratu, ubytování, stravování i nové letenky,“ řekl Zdeněk Zikmund, mluvčí hokejové svazu.

Pokud se v něm nebudou chtít šťourat ani kanadské úřady, může na případné druhé kolo dojít zase za necelý rok. Příští juniorský šampionát totiž hostí Rusko...