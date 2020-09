Hradec rozstřílel Olomouc, Liberec si poradil se Spartou. Plzeň musela s Motorem otáčet

Liberec Hokejisté Hradce Králové stále drží v nové sezoně extraligovou neporazitelnost. Tým trenéra Vladimíra Růžičky zvládl i utkání v Olomouci, kde zvítězil suverénně a přesvědčivě 6:1 a vévodí neúplné tabulce se 14 body. Nedaří se naopak Spartě, která nezvládla třetí ze čtyř utkání - tentokrát padla 2:3 v Liberci. Šlo o předehrávku 19. kola.

V posledním úterním utkání, kdy se mělo konat kompletní 5. kolo, splnila roli favorita Plzeň, která zdolala nováčka z Českých Budějovic 4:2. Ale nadřela se - vítězný gól padl v 59. minutě z hole Kantnera.

Extraliga nabídla pouhé tři zápasy, protože k již nakaženým týmům v pondělí přibyly také Pardubice a Mladá Boleslav.

Oba celky přitom ještě v neděli odehrály své domácí utkání proti Zlínu, respektive Spartě. Jejich původně naplánované bitvy na úterý tak byly odloženy stejně jako už předtím zápasy Zlín - Třinec, Vítkovice - Kometa a Karlovy Vary - Litvínov.

Situace se nyní vyvíjí každým dnem, takže se nedá dopředu odhadnout, kolik zápasů se bude hrát v následujícím šestém kole v pátek.

Liberec - Sparta 3:2

Vstup do utkání vyšel lépe hostům, kteří se už ve třetí minutě dostali díky Buchtelemu do vedení - sparťanský útočník po rychlém kontru pálil z mezikruží pod horní tyčku. Liberec ale ukázal sílu. V polovině utkání vyrovnal Vlach dorážkou Hanouškovy rány od modré a těsně před druhou sirénou přidali dva slepené góly veteráni Birner s Jelínkem. První překvapil gólmana Machovského střelou z úhlu, druhý za pouhých 28 vteřin obral před brankou o puk Košťálka a zavěsil pod víko. Pražané díky Horákovi v 52. minutě snížili, ale k vyrovnání se už nedopracovali ani při power play.



Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) Branky a nahrávky: 32. J. Vlach (T. Hanousek), 39. Birner (Knot, T. Havlín), 40. P. Jelínek - 3. Buchtele (Pech), 52. R. Horák (Rousek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 7:9, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy: Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, T. Hanousek, Rosandič, Derner, T. Havlín - Lenc, Bulíř, Birner - Průžek, Filippi, Gríger - Zachar, P. Jelínek, J. Šír - Rychlovský, A. Najman, J. Vlach. Trenér: P. Augusta. Sparta: Machovský - Košťálek, Němeček, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Kalina, T. Pavelka - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, M. Sukeľ, F. Chlapík - A. Kudrna, Pech, Buchtele - Dvořáček, Říčka, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Olomouc - Hradec Králové 1:6

Hradec potvrdil roli favorita už v první třetině, během níž prakticky rozhodl o vítězství, protože se dostal do vedení 3:0. Skóre otevřel Kevin Klíma a náskok navýšil za pouhých 82 vteřin Smoleňák, jenž perfektně trefil odkryté prostor po přihrávce Orsavy zpoza branky. V 15. minutě přidal třetí gól Nedomlel v přesilovce ranou z pravého kruhu. Po změně stran se prosadil syn hlavní trenéra Růžička mladší zakončením zblízka pod břevno a gól oslavil i Hronek bombou do šibenice. Domácí Gřeš zaznamenal čestný úspěch Olomouce, ale poslední slovo měl Smoleňák.



HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:6 (0:3, 0:1, 1:2) Branky a nahrávky: 54. Gřeš - 8. Kevin Klíma (Lev, Pilař), 10. Smoleňák (Orsava, Nedomlel), 15. Nedomlel (Cingel, Blain), 25. V. Růžička ml. (Kelly Klíma, Hronek), 49. Hronek (Kevin Klíma, Perret), 58. Smoleňák (Cingel). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy: Olomouc: Konrád (16. Lukáš) - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Valenta, Dujsík, Vyrůbalík - V. Tomeček, J. Knotek, Handl - Kucsera, Kolouch, J. Káňa II - Navrátil, Nahodil, Olesz - Bambula, Gřeš, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko. Hradec Králové: Mazanec - Hronek, Nedomlel, Blain, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Čáp - Smoleňák, Cingel, Orsava - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Kevin Klíma, Perret - Jergl, Koukal, R. Pavlík. Trenér: V. Růžička st.

Plzeň - České Budějovice 4:2

České Budějovice srdnatě bojovaly, byť jako první inkasovaly z hole Stříteského, jenž pohotovou dorážkou doklepl do sítě ránu Straky, která se odrazil od břevna. Za pouhých 25 vteřin vyrovnával Holec po akci Venkrbce. Devět vteřin před první sirénou dokonce otočil skóre Novák střelou švihem zpoza obránce. Vedení Jihočeši drželi až do 47. minuty, kdy vyrovnával Mertl nekompromisní ranou pod horní tyč a vítězství domácím vystřelil v čase 58:47 Kantner, jenž vypíchl soupeři kotouč na modré, jel sám na gólmana a předvedl precizní kličku do bekhendu. Vítězství pak pečetil Kodýtek do prázdné klece.

HC Škoda Plzeň - Madeta Motor České Budějovice 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) Branky a nahrávky: 14. Stříteský (P. Straka, Kodýtek), 47. Mertl (Kodýtek, Kracík), 59. Kantner, 60. Kodýtek (P. Straka) - 15. Holec (Venkrbec, Christov), 20. Martin Novák (Slováček, Suchánek). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Zíka, Malý. Vyloučení: 5:9, navíc J. Suchánek a Pavel (oba Č. Budějovice) oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Sestavy: Plzeň: Frodl - Jiříček, Budík, Stříteský, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Rob, P. Musil, Stach - Kantner, Kracík, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák. České Budějovice: J. Patera - Plášil, Pýcha, J. Suchánek, Pavel, Allen, Vydarený - Holec, Venkrbec, Christov - Slováček, R. Přikryl, D. Voženílek - Karabáček, Jonák, Martin Novák - M. Beránek, Prokeš, Indrák. Trenér: Prospal.