Hruškovo haló a další nevšednosti na ledové ploše: Chobotnice, sud piva i kohout

Praha Popelnice, chobotnice, kohout nebo sud od piva. Do kategorie nevšedností, které se při hokejovém utkání vyskytly na ledové ploše, se zařadil i mobilní telefon. A vzniklo z toho haló.

Kuriózní momentka bez přehánění zaujala víc než děj a výsledek extraligového souboje Plzně s Vítkovicemi (3:1).

Jen ve stručnosti: Na počátku druhé třetiny si aktéři pátečního klání všimli podivného předmětu v rohu kluziště za vítkovickou bránu. Rozhodčí přerušují hru. Hlavní arbitr Hodek z ledu sbírá mobilní telefon, který odváží na pobavenou plzeňskou střídačku.

Záhy domácí kustod Jakub Vais zveřejňuje na Twitteru záběry z kamery nad ledovou plochou, která odhaluje, že vytroušený aparát patří vítkovickému útočníkovi Janu Hruškovi.

Jeho klub hned následující den na vlastním webu celou událost vysvětluje.

Bez vtípků. A zcela vážně.



Je to maličkost, ale zároveň neveselé zjištění vypovídající o smýšlení značné části společnosti, která okamžitě bez náznaku humoru podezřívá Hrušku z mobilních online sázek nebo jiného propracovaného způsobu ovlivňování vlastního zápasu.

Vážně jsme dospěli do bodu, kdy i za úsměvnou příhodou budeme automaticky hledat levárnu? Doba konspiračním teoriím zjevně svědčí...

Klub je nicméně rázně vyvrací. Omlouvá se fanouškům i sponzorům, zkušený centr dostává za porušení interních pravidel vyhubováno i pokutu. Pravda, ve sledovanější hokejové soutěži by se něco podobného nejspíš stěží stalo.

Šarvátka před vítkovickou brankou po třetím vstřeleném gólu Plzně

Na druhou stranu, výkonnostní či rekreační sportovci běžně kontrolující o přestávkách displej telefonu mají jistě pochopení. Hruškův ztracený mobil s nakousnutým jablkem má spíš úsměvný a lidský rozměr, věnovat by se mělo jiným a vážnějším (nejen) hokejovým tématům.



Anebo víte co? Ne, zůstaňme u neobvyklých předmětů, které přistály na ledě uprostřed hokejových zápasů. I od toho existuje seriál Zvolnění.

Kapesní nůž nebo popelnice

Na rozjezd setrvejme chvíli v extralize. Nepatřičný objekt nemusí notně znamenat veselou záležitost. Naopak. Při utkání barážové skupiny v březnu 1996 mezi Kometou a Pardubicemi přiletěl na led otevřený kapesní nůž.

Nervózní duel vzápětí sudí Fietko ukončil, což rozlítilo dav na dnes neexistujícím zimáku za Lužánkami tak, že na led vhodili i popelnici. Mimochodem, o několik měsíců později letící odpadkový koš zasáhl v Kladně do hlavy i trenéra Vladimíra Vůjtka. „Něco takového jsem nezažil,“ žasl tehdy vítkovický kouč, který naštěstí po ataku neutrpěl žádné vážné zranění.

Pivo, ale i celý sud

Nespokojení diváci podobně dávají najevo svoji frustraci - na extraligovém ledě se už objevily i mince, klíče nebo dokonce bota. Koloritem je pivo.

Snad nejznámější pivní sprchu schytali čeští reprezentanti po bezkrevném výkonu a porážce 0:3 se Švédy při Světovém poháru 1996 v Praze. „Poprvé v životě jsem se styděl, že mám na sobě národní dres,“ líčil útočník Robert Lang poté, co led zasypaly stovky plechovek.

Ještě dál zašli shodou okolností opět brněnští fanoušci. Před patnácti lety při prvoligovém derby v Třebíči hodili na hrací plochu rovnou prázdný pivní sud.

Kohoutí návštěva

Barážový boj na jaře 2014 mezi Kladnem a Olomoucí. Komerční přestávka končí, hokejisté se pozvolna chystají na vhazování, jenže poblíž časoměřičů se rozhlíží vystrašený opeřenec.

Zřejmě jeden z hostujících fanoušků vhodil v nestřežený moment na led kohouta, který je symbolem klubu z Hané. Na olomouckém ledě se zjevil po senzačním titulu v roce 1994 i po postupu Hanáků do nejvyšší soutěže o dvě dekády později.

Kultovní chobotnice

Pojďme za moře, v němž žije i důležitý živočich následujícího příběhu. Vše se odehrálo v roce 1952. Bratři Jerry a Peter Cusimanové, majitelé rybárny a zároveň hokejoví fanoušci Detroitu, se rozhodli podpořit Red Wings neotřelým způsobem.

Jeden ze sourozenců pronesl v igelitovém pytli na stadion chobotnici, kterou při utkání proti Torontu vhodil na led. Mořský tvor má osm chapadel, což byl tehdy v play off potřebný počet vítězství k zisku Stanley Cupu.

A Detroit skutečně pohár lorda Stanleyho vyhrál. Vznikla tradice. Ochránce přírody může těšit snad jen to, že Red Wings už pět let nepostoupili do play off.

Další zvířata

Vrhání zvířat na led se rozjelo napříč celou NHL. K Nashvillu patří sumec, který byl počátkem tisíciletí reakcí na detroitskou chobotnici. V aktuální zkrácené sezoně na hrací ploše přistála dokonce ryba s rouškou.

Na stejném ledě se v minulosti v sérii s Anaheimem objevila i kachní hlava, v San Jose zase třeba žralok.

Na Floridě zase frčelo házení plyšových nebo gumových krys. Tuhle oslavu gólu ale v 90. letech kvůli uklízecím průtahům NHL zakázala. Jak nápad vznikl? Kapitán Scott Mellanby v kabině Panthers uviděl krysu a ubil ji hokejkou, se kterou v zápase vstřelil dva góly. A další bizarní tradice byla na světe.

Podprsenka

Kšiltovky, čepice, klobouky? Jako hold třígólovému střelci nepřekvapí. V prosinci 2006 při utkání Vancouveru s Tampou se po elegantní akci Jana Bulise trefil Jeff Cowan.

A z ledu museli odklízet podprsenku. Canucks ji později nechali podepsat hráči, vydražili ji a peníze zaslali na výzkum rakoviny prsu.

Banán

Asi netřeba vysvětlovat, jakou konotaci má tahle plodina. „Nevím, jestli to mělo něco společného s tím, že jsem černoch. Doufám, že ne,“ přemítal Wayne Simmonds, tehdy ve službách Philadelphie. „Když jste černý, musíte očekávat nějaké rasistické výpady a musíte se s nimi vypořádat,“ dodával útočník, který dnes hraje za Toronto.

Banán mu coby mladíkovi na podzim roku 2011 někdo hodil do cesty při nájezdu v přípravném zápase proti Detroitu.

Perníčky

Tahle pochutina naopak potěší, čímž se také zároveň oklikou vracíme na domácí zimáky. Perníčky začaly pršet na pardubický led po vítězných utkáních počátkem tisíciletí po otevření rekonstruované arény.

Rituálem z pardubického kotle se postupně nakazil i zbytek osazenstva. Perníčky putují do dětských domovů.

Díra

Kruh se uzavírá aktuální extraligovou sezonou. Na rozdíl od Hruškova mobilu tahle nevšednost způsobila, že se lednové utkání Mountfieldu s Třincem nemohlo odehrát.

Na hradeckém ledě se objevila díra. „Shodli jsme se, že nechceme riskovat nějaké zranění, že tam někdo zabrzdí nebo tím projede, udělá tam rýhu a utrhne si koleno nebo kotník,“ líčil hradecký kouč Vladimír Růžička.

I na to se nezapomene. Anebo jaká věc na hokejovém ledě zaujala vás.