Jágrovo čekání u konce. Jeho gól však porážce Kladna nezabránil

Praha Útočník Jaromír Jágr se ve čtvrtém duelu po návratu na led dočkal první branky, ale v závěrečném 60. kole první hokejové ligy nezabránil prohře Kladna 4:5 po samostatných nájezdech s Litoměřicemi. Po základní části skončili Rytíři na čtvrtém místě a ve čtvrtfinále play off se střetnou s Přerovem.

Soutěžní gól dal Jágr poprvé od 9. listopadu 2017, kdy se v NHL brankou a asistencí podílel na výhře Calgary 6:3 nad Detroitem.

Litoměřice před zápasem držely sedmou příčku, ale před devátým Frýdkem-Místkem měly jen dvoubodový náskok. Stadion za účastí ve vyřazovacích bojích vykročil rázně a po úvodním dějství vedl o dva góly.

Rytíři nastartovali obrat ve 34. minutě zásluhou obránce Brendona Nashe. V rozmezí 43. a 51. minuty vstřelili domácí hráči tři branky. Tu poslední obstaral sedmačtyřicetiletý Jágr. Plekanec mu v početní výhodě nahrál před pravý kruh, druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL si najel více do středu a přesně vypálil.

Jágr, který strávil na ledě bezmála 20 minut, bodoval potřetí za sebou a ve čtyřech utkáních nasbíral stejný počet bodů za gól a tři nahrávky. Ve třetím duelu za sebou se do statistik bodově zapsal i šestatřicetiletý Plekanec. Bývalá opora Montrealu si v deseti zápasech v barvách Rytířů připsala 12 bodů za pět branek a sedm přihrávek.



Po třetím kladenském gólu se hosté ocitli mimo play off, ale nevzdali se a dvěma brankami si vynutili nastavení. Na Jágrovu branku odpověděl už po 47 vteřinách Peter Jánský a 118 sekund před koncem základní hrací doby srovnal Jiří Průžek. V rozstřelu zařídil vítězství a zároveň postup Litoměřic do play off útočník Filip Jirásek.