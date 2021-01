Jágrův návrat na led. Žádná Sparta, padesátiny by rád oslavil s Kladnem v extralize

Během pompézní kariéry dosáhl všeho, čeho se dá v hokeji dosáhnout, a tak teď těžko hledá motivaci. Hokej je přesto celý život Jaromíra Jágra, proto si u něj neustále hledá nové role. Hlavní cíl je ale jasný: oslavit s Kladnem příští rok padesátku v extralize.

Legendární 68 oslaví narozeniny za pět týdnů, 15. února mu bude 49 let. Ve vrcholovém hokeji mezi dospělými Jágr naskočil do 33. sezony, což je naprosto ultimátní číslo.

Vypadá to, že Kristova léta jeho profikariéry nebudou konečnou, byť to tak víc než devět měsíců vypadalo. Přesně tak dlouho trvala pauza mezi posledním zápasem v minulém a aktuálním ročníku. I kvůli covidu, přesto muselo být těžké najít sílu na návrat.

Teď je Jágr zpět, ve středu naskočil do druhého utkání za Kladno, které s ním v sestavě pokaždé zvítězilo. Minule, když přišel pomoct týmu zdecimovanému marodkou, Rytíři porazili 16. prosince Jihlavu, aktuálně vedoucí tým první ligy, 7:5. Naposledy uspěli v Kolíně 2:1.

Díky tomu mohou dál živit naději na postup do extraligy, protože na čelo tabulky ztrácejí ze čtvrté pozice pět bodů, přičemž mají dva zápasy k dobru.

Jágr moc dobře ví, že letos má jeho klub jedinečnou příležitost k návratu mezi elitu, protože vítěz první ligy tentokrát postupuje přímo. Taková šance se už nemusí opakovat, minimálně pro něj, pokud u toho chce být ještě na ledě.

Konec kariéry se pochopitelně neodvratně blíží. Čísla mluví jasně: Jágr po návratu z NHL v roce 2018 odehrál v průměru 16 utkání za sezonu. Pořádně nastupoval jen v té minulé, kdy odehrál 38 utkání, v nichž nasbíral 29 extraligových bodů (15+14).

Jistě, kromě toho naskočil ještě do 29 duelů v play off a baráži, nicméně to nic nemění na tom, že jeho vytížení je čím tím sporadičtější. Je to logické: hlásí se zranění, elán nemůže být jako zamlada.

Sám si to uvědomuje, i proto o sobě nehovoří jako o lídrovi, ale jako o pomocníkovi. Teď se ukáže, jestli oprávněně, nebo z opatrnosti. V Kolíně se Jágr rozehrával ve druhé formaci vedle Rostislava Marosze a Marka Račuka, očekává se ovšem, že časem vytvoří údernou dvojku s Tomášem Plekancem.

Tihle veteráni by měli ukázat svůj přínos podobně jako před dvěma lety, kdy Kladnu do extraligy pomohli poprvé. Teď už je zřejmé, že se nebudou konat žádné střídavé starty ve Spartě nebo Pardubicích, o kterých se zkraje sezony spekulovalo.

Jágr na ně není připravený a především se chce soustředit na Kladno. Ostatně kvůli němu uvažoval o krátkém angažmá v Praze nebo na východě Čech, protože jeho součástí měla být hráčská výpomoc.

Dílky ve skládačce, která teď žene Jágra dopředu, se pomalu skládají. Získání nového generálního partnera, který pomůže klubu k ekonomické stabilizaci v těžkých dobách covidu, sportovní výsledky a nakonec i možnost hrát hokej na nejvyšší úrovni do padesátky.

Pak už bude moct Jágr skončit s (aktivním) hokejem nadobro.

Nebo ne?