Třinecký šéf: Nad týmem žasnu. Zadinův výrok? To nebyl on. Štve ho liga juniorů

Energie má však Moder na rozdávání. Pořád někde po ledě pobíhal, k týmové fotografii na hlasité domáhání hráčů docupital jako poslední. Hned za pohár, z kterého byl tak nadšený. Až byste ani nepoznali, že jej nad hlavu zvedal víckrát.

Prezident hokejového Třince Ján Moder zvedá nad hlavu trofej pro mistra extraligy spolu s kapitánem Petrem Vránou (vlevo)

Bylo tohle play off jedinečné?

Máme za sebou jednu z nejtěžších sérií, kterou jsme asi zažili. Celkově tohle play off bylo asi nejdramatičtější, těžké zápasy, skvělí soupeři. Fakt to nebyla vůbec legrace.

Zdolali jste Spartu i Pardubice. Týmy, které mají tak nabité rozpočty a protáčí velké částky. Jak se jim dá konkurovat?

Vždy je to velmi těžké, ale jde asi o to, jak jste nastavení v hlavách. Ve čtvrtém finále dal rychlý gól David Cienciala, potom jsme nedali přesilovku pět na tři a hráči úplně změkli, protože si mysleli, že už mají vyhráno. Dostali jsme pak od Pardubic nátěr. Musíte mít hlavně dobře nastavenou hlavu, pak se daří.

Jak to v Třinci funguje, když se tým obměňuje. Noví hráči se učí?

Vytvořili jsme si zdravé jádro klubu, které to prostě má v sobě a každého, kdo přijde, dovede nakazit. Třeba naše posily nezněly tak lukrativně jako ve Spartě a v Pardubicích. Adama Poláška ze Sparty vyhodili. My ho vzali a u nás bruslil aspoň o třicet procent víc než tam. Je to úplně super!

A to jste překonali i zranění tak klíčových hráčů. Bekem Jakubem Jeřábkem počínaje, Andrejem Nestrašilem ve finále konče.

Nad tímto týmem žasnu. Že se i přes ztráty zmátořil a držel... Ze tří klíčových beků nám dva vypadli, Kuba Jeřábek a Martin Marinčin. Teď přibyl i Nestrašil a kluci to stejně zvládli. Ukazuje se, že jsou fakt dobrým týmem.

Co říkáte na práci trenérů?

Je samozřejmě absolutně skvělá. Funguje tu dobrá analýza každého protivníka a příprava na play off utkání bývá zkrátka vynikající. A to je přesně ono, nechci se ani vyjadřovat k soupeři, ale k našim koučům.

Přesto, jak jste vnímal výroky pardubického kouče Marka Zadiny proti expertu Milanu Antošovi, který dle něj pomohl změnit metr sudích při hře v brankovišti?

Vždyť to nebyl Marek Zadina, vy sám to jistě víte lépe než já. On ani netušil, co má říkat, protože si to nepamatoval. To opravdu nebyl on.

Byl to ze strany Dynama pokus o taktický prvek?

Myslím, že ne. Stejně, podívejme se na NHL, tam je prostor před brankami posvátný. Nechápu, že se jiný hráč diví, že mu pískají postavení v brankovišti. To se prostě nedělá, hokej je tvrdá hra, ale tohle bylo jiné... U nás každopádně platí, že hráči se nikdy nevyjadřují k soupeři, nýbrž jen k nám. Soupeři mluvili k nám a zbytečně je to rozhazovalo. Ale to jejich problém.

Vy zase slavíte, v juniorské extralize jste taky uspěli. Co dodat?

Fantazie! V nominaci na osmnáctkách figuruje šest hráčů, co naším klubem prošlo a ukazuje se, že tým je velmi silný, když porazil i Švédy.

Hodně ale i vás trápí odchody mladých do zámoří.

Já bych taky šel! Tady neexistuje jasná koncepce juniorské soutěže. Nejprve jsme snížili stav, potom zase nafoukli. Nechci říkat kvůli komu, ale je to účelové. Liga má být zúžená a kvalitní, aby byla konkurence a hráči se cítili dobře. Třeba Petr Sikora (osmnáctiletý útočník) u nás zůstal jen proto, že jsme mu slíbili, že bude nastupovat v áčku. Koukněte na Benáka v Plzni, taky hraje a to je talent jak hovado. Zůstali ti, co dostali šanci. V Americe si v áčku nezahrají, ale tam mají koncepci. Až soutěže zlepšíme, hráči tu zůstanou.

Co jste říkal na nesplněný slib se zájezdem na NHL, který šéf svazu Alois Hadamczik porušil.

Ani o tom nevím. Tak, můžou se rovnou podívat v televizi, že (smích).