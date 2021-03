Jandač míří do play off optimisticky: Chceme pohár. Nebýt zranění, možná jsme vyhráli už v roce 2016

Praha Už dvakrát se Spartou vyhrál základní část, ale v play off ani jednou neprorazil. Nejblíž měl k titulu v roce 2016, kdy Pražany dovedl až do finále, v něm ale nestačil na Liberec. Teď hokejový trenér Josef Jandač doufá, že po zisku třetího Prezidentského poháru konečně uspěje.

„Titul chceme všichni, ale ono je to hrozně těžké, protože vám musí vyjít věci, které nejste schopni ovlivnit jako trenér ani jako hráč,“ vykládá Jandač před sobotním vstupem do čtvrtfinále s Olomoucí.

Které to jsou?

Aby se odrazil puk k vám, a ne k soupeři. Aby šel kotouč od tyčky do branky, a ne ven. Anebo abyste neměl zraněných pět klíčových hráčů.

Jako v roce 2016?

Tehdy jsme měli extrémní marodku. Je hloupé se o tom bavit, nechci, aby to vyznělo jako tehdy s tím Ševcem a jeho ubrečenou paní Jandačovou, ale fakt je, že jsme měli ve finále s Libercem šest nebo sedm zraněných hráčů. Byl to výrazný zásah do sestavy. V plné síle by ta série mohla vypadat jinak.

Teď je Sparta zdravotně v pohodě?

Nechci to zakřiknout, protože i tehdy jsme šli do první série se Zlínem v plné síle, ale v semifinále nám vypadl Přibyl, potom Čajkovský a Klimek, který dostal na tréninku ránu o plexi a měl narušené rovnovážné centrum. Hrát nemohl ani Forman, Kumstát chodil v civilu o berlích a hrál jenom do půlky zápasů, dokud mu zabíraly obstřiky. V tomhle stavu jsme proti Liberci dohrávali, a to byl kádr ještě širší než teď.

A který tým je kvalitnější a silnější? Tehdejší, nebo současný?

Ono to úplně porovnávat nejde. Necítím, že by letos byl tým silnější než tehdy. Opravdu bude nejdůležitější, jak moc vám začnou narůstat trable, které nejste schopni ovlivnit.

Jandač a Sparta Josef Jandač vyhrál se Spartou základní část už potřetí. Na předchozí triumfy ale ani jednou nenavázal v play off. Poprvé vypadl v roce 2012 hned ve čtvrtfinále s Kometou, podruhé o dva roky později se stejným soupeřem v semifinále. Na střídačce se Spartou neuspěl ani v letech 2013 a 2014 (v obou případech nestačil na Třinec - poprvé ve čtvrtfinále, podruhé v semifinále).



Čeká vás Olomouc, která jednoznačně přejela Plzeň. Překvapilo vás to?

Olomouc měla v průběhu sezony spoustu zraněných hráčů a málokdy hrála kompletní jako teď. Načasovala si formu, hraje urputný hokej, proti kterému se Plzeň neprosadila. Navíc to měla podpořené výborným výkonem brankáře. Že by to bylo nějaké obrovské překvapení, to ne. Pokryli první lajnu Plzně a zbytek jejích mladých hráčů nemá takové zkušenosti. Kdežto Olomoučtí hrajou dlouho pohromadě. Vnímáme jejich sílu.

Co bude potřeba udělat, abyste nedopadli jako Plzeň?

Dát o gól navíc.

Bavil jste se s olomouckým koučem Zdeňkem Motákem, který vám dělal ve Spartě asistenta?

Vůbec žádná komunikace neproběhla. Máme spolu výborný vztah, byla s ním perfektní spolupráce. Zdeněk Moták je výborný trenér, odvádí v Olomouci parádní práci. A je to hlavně bezvadný chlap, mám ho rád, ale teď na povídání není čas. Teď je to nepřítel.

Během základní části vás nepotkala žádná výraznější krize. Je to dobré znamení?

Kolem Vánoc jsme ztratili pár dobře rozehraných zápasů, k tomu jsme si něco řekli. Možná je dobře, že nás to potkalo, protože taková vedení bychom ztrácet neměli. A pak jsme na konci základní části nesehráli pár zápasů dobře. Hlavně hrál líp soupeř - zaslouženě tu vyhrál Litvínov i Olomouc. Aspoň ji teď budeme věnovat o to větší pozornost. Bude tam potřebný respekt.

Po vítězství Prezidentského poháru jste tedy hráče nemusel uzemňovat?

S tímhle jsme neměli vůbec žádný problém. Kluci vědí, co nás čeká. Byli jsme rádi, že jsme vyhráli dlouhodobou část. Každý zápas hrajeme na vítězství. Teď víme, že chceme ten druhý pohár.

Kladete teď během play off větší důraz na zdraví, mají hráči omezení?

Měli jsme na tohle téma mítink a řekli hráčům, že teď musí obětovat všechno tomu, aby minimalizovali jakékoli riziko nákazy.

Během play off budete mít za zády kameru, protože klub bude točit dokument. Jak to berete?

Miloš Hořava to nese velice špatně a já to mám podobně. Měli jsme na to téma diskuzi a nakonec s tím souhlasili. Ale s poznámkou, že to nesmí zasáhnout do chodu mužstva. Lidi, kteří ten dokument dělají, musí být neviditelní. Byli bychom rádi, kdyby některé věci nešly ven, zároveň to chápeme jako byznys. V dnešní době je důležité spojení s fanouškem, protože tribuny jsou prázdné. Proto jsme se nakonec nechali přesvědčit, aby se náš fanoušek dostal blíž k mužstvu.