Vrána je po rodinné tragédii zpět a chystá se na Brno. Pomůžeme mu, slibuje kouč

Třinec Kapitán a centr prvního útoku hokejových Ocelářů Třinec Petr Vrána je zpátky na ledě. S týmem se chystá na čtvrtfinále extraligy proti Kometě Brno.

„Ano, naše lajna bude kompletní,“ potvrdil nejlepší střelec základní části extraligy a křídlo první třinecké formace Matěj Stránský. „Je to náš kapitán, lídr, takže jsme moc rádi, že se vrátil. Nemůžeme se dočkat, až všichni pohromadě vletíme na led.“

Vrána chyběl Třineckým od 2. března, kdy mu tragicky zahynula manželka, kvůli čemuž Oceláři odložili duel s Litvínovem. Útočník poté vynechal zbylé tři zápasy základní části extraligy.

„S Petrem jsem hovořil, prožil si těžkých čtrnáct dní,“ uvedl třinecký trenér Václav Varaďa. „Všichni jsme rádi, že je zpátky, i když nemá jednoduchou situaci. Jako tým se mu budeme snažit pomoct.“

Podle kouče se Vrána cítí fyzicky dobře. „Ale po delší pauze má přece jen nějaký prostor, aby před sobotním utkání dohnal kondici. Rozhodně to je jeden ze základních kamenů našeho mužstva. Velice si vážíme, že se rozhodl hrát.“

Kdy se Varaďa dozvěděl, že s ním bude moci pro čtvrtfinále počítat?

„Minulý týden byl pohřeb jeho manželky. V dalších dnech jsem s­ ním hovořil a domluvili jsme se, že se k nám přidá během tohoto týdne,“ odpověděl Varaďa.

Připustil, že po tragické události ve Vránově rodině pracovali s mužstvem i po psychické stránce.

„Není to jednoduché, kluky v kabině to zasáhlo,“ podotkl Varaďa. „Hráči s ním cítí a budou se mu snažit jakkoliv pomoct i mimo led.“

Zřejmě by se nikdo nedivil, pokud by Vrána sezonu předčasně ukončil.

„Teď to ale cítí takhle – chce hrát,“ řekl trenér Varaďa. „Začíná play off, je tady pro kluky, vede je. A třeba přijde i na jiné myšlenky, přestože to samozřejmě neustále prožívá. Klidně však může dojít k nějakému zvratu a jednoho dne řekne, že vše vidí zase jinak. Ale nyní je s námi a jsem rád, že se pere. Je to bojovník. Hráči to vnímají také tak. Jsme rádi, že ho tady máme.“

To potvrdil Michal Kovařčík: „Péťa je kvalitní hráč, určitě nám pomůže a doufáme, že i my jemu.“

Třinecký kapitán je důležitý rovněž při přesilovkách, jak upozornil útočník Erik Hrňa.

„Petr je neodmyslitelnou součástí našeho přesilovkového komanda,“ řekl Hrňa. „Je výborný na buly, je to nesmírně bojovný hráč. V první lajně toho hodně odedře a dělá prostor pro Martina i Matěje (Růžičku a Stránského). Přece jen už hraje nějakou dobu, takže má spoustu zkušeností. Chodí i na oslabení, může hrát prakticky v jakékoliv situaci a my jsme vždycky rádi, že ho máme.“