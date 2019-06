Jeho slova není třeba řešit, říká šéf svazu Král k naštvanému Říhovi

PRAHA Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha se zlobil, když se dozvěděl, že vedení svazu je již dohodnuto s jeho nástupcem. Podle prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále je však jmenování Filipa Pešána rok předem potřebným a běžným koncepčním krokem.

Miloš Říha se v rozhovoru pro středeční Lidové noviny velice podivil tomu, že jej po příští sezoně nahradí na pozici kouče hokejové reprezentace Filip Pešán. Nebo spíš formě, jakou se o tom dozvěděl. Cítí se dotčený, že mu to neřekl nikdo z vedení Českého hokeje, ale musel se to prý dozvědět z Pešánovy tiskové konference.

„Vůbec jsem o tom nevěděl, bylo to pro mě obrovské překvapení, které přišlo zničehonic. Jsem z toho špatný. Za to, co jsme do toho dali, jsme dostali od českého hokeje takovýhle pohlavek. Dost mě to mrzí. Možná kvůli tomu u reprezentace skončím, může se to stát. Proč by nemohlo? Přijde mi to opravdu divné,“ řekl Říha.



Šéfa Českého hokeje Tomáše Krále však slova šedesátiletého kouče nechávají klidným, protože podle něj jmenování Pešána reprezentačním trenérem od sezony 2020/21 proběhlo zcela standardním způsobem. „Na svazu jsem toho zažil během svého působení v pozici prezidenta tolik, že nepovažuju za podstatné slova Miloše Říhy nějak víc řešit. Není důležité, co kdo kde říkal, důležitá je práce, úspěch reprezentace a tomu bychom měli všichni v českém hokeji podřídit všechno,“ uvedl v pátek pro LN Král.

LN: Co říkáte na slova Miloše Říhy, že jste mu dali předčasným jmenováním Filipa Pešána novým koučem reprezentace pohlavek?

Víte, Miloš byl sám, kdo trval na tom, aby dostal dvouletou smlouvu na dobu určitou. Tu jsme mu taky dali, ještě jeden rok mu pokračuje a podle vzájemné dohody byla uzavřena s platností do června příštího roku. Výkony, které reprezentace pod jeho vedením předváděla na mistrovství světa, zhodnotil výkonný výbor Českého hokeje kladně a na uvedeném základě schválil i trenérův návrh na složení realizačního týmu pro nadcházející sezonu včetně jeho rozšíření o Miloše Říhu mladšího.

LN: Takže podle vás bylo Pešánovo angažmá na reprezentační lavičce ohlášeno i s ročním předstihem standardním způsobem?

Naprosto. Jmenování Filipa Pešána byl z naší strany naprosto logický krok, který souvisí s tím, že se stal novým šéftrenérem Českého hokeje. Takže počítáme s tím, že s největší pravděpodobností se stane i nástupcem Miloše Říhy u národního mužstva.

LN: Jaký byl tedy důvod ohlásit Pešánovo jmenování reprezentačním koučem už nyní?

Naši představu jsme zveřejnili s předstihem, protože jde o koncepční, předem plánovaný krok, na rozdíl od minulosti pro něj máme vytvořeny podmínky a souvisí s ním i jmenování Filipa Pešána generálním manažerem juniorské reprezentace.

LN: Miloš Říha mluvil o tom, že přemýšlí, jestli s takovou bude u týmu vůbec pokračovat dál. Co na toto vyjádření říkáte?

Na základě informací, které se objevily v médiích, se vedení Českého hokeje spojilo s reprezentačním trenérem Milošem Říhou. Případné předčasné ukončení kontraktu není a nebylo z pohledu žádné ze smluvních stran na pořadu dne. Počítáme s tím, že Miloš Říha naváže na úspěšnou práci z předchozí sezony.

LN: A co říkáte na to, že Říhovi vadí, že se Pešán bude seznamovat s hráči už v době, kdy on bude ještě reprezentačním trenérem?

Podívejte se, to je úplně legitimní způsob, jaký probíhá v jakékoliv profesi. Ale co se týče hokeje, jde o zavedenou praxi, která dlouhá léta probíhá ve Skandinávii, ve Švýcarsku nebo zámoří. Nevidím nic špatného na tom, že bude Filip Pešán v kontaktu s hráči, které potom jako hlavní kouč převezme.