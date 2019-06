KOMENTÁŘ: Smutný příběh Říhova konce. Kritika hokejového svazu je neprofesionální

PRAHA Naprosto neprofesionálně, i když pro mnohé pochopitelně, se zachoval kouč české hokejové reprezentace Miloš Říha. V rozhovoru pro Lidové noviny totiž zkritizoval vedení českého svazu v čele s prezidentem Tomášem Králem za to, že s ročním předstihem ohlásilo jeho nástupce, nového šéftrenéra Českého hokeje Filip Pešána. A to přesto, že smlouva šedesátiletého kouče u národního týmu má právě po příští sezoně skončit.

Vraťme se o rok zpět, tedy do června 2018. Tehdejší trenér národního týmu Josef Jandač na reprezentační lavičce neuspěl, a tak mu nebyla prodloužena smlouva. Navíc si stejně mezitím našel angažmá v ruském Magnitogorsku.

Okamžitě se vyskytlo několik jmen, která by měla Jandače u týmu nahradit. Tvůrce dvou brněnských titulů Libor Zábranský odmítl, stejně tak tehdejší plzeňský majitel a trenér v jedné osobě Martin Straka.

Ve hře tak zůstali jen tři muži - Říha, Pešán a Václav Varaďa. Trenér extraligových vítězů z roku 2016 Pešán však měl smlouvu v Liberci, Varaďa, který letos ovládl extraligu s Třincem, byl zase upsán ve Slezsku.

Šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán

A protože si svazové vedení už dříve ujasnilo, že kouč seniorské reprezentace nemá mít smlouvu nikde jinde než v reprezentaci, logicky i s přispěním jeho obhájců padla volba na Říhu.



Na toho Říhu, kterému předčasně ukončil smlouvu Slovan Bratislava, a jehož reputace nebyla kdovíjaká. A tak mohl žehnat bohu, že všichni další adepti byli v té době pod smlouvami.

Ano, Říhovi se s obrovským přispěním manažera reprezentace Petra Nedvěda povedlo nalákat na letošní MS na Slovensku tři kompletní útoky z NHL a jeho tým působil herně velmi dobrým dojmem, ale na to se nehraje.

Stejně jako jeho předchůdci Jandač, Vladimírové Vůjtek a Růžička s týmem medaili nezískal a neukončil sedmileté čekání.

Ani aktivní pojetí hry však Říhu neopravňuje k tomu, aby si na svého zaměstnavatele vyskakoval s kým má, nebo nemá podepisovat smlouvu.

Tak jako ve Švédsku, Finsku či Švýcarsku je zcela běžné ohlásit nového trenéra rok dopředu případně v rozehrané sezoně. Pešán se vyvázal ze svých povinností, a tak je pochopitelné, že po mnohem pokrokovějším kouči šéf svazu Král sáhl.

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král.

Takže pokud teď Král rozhovor s ubrečeným Říhou četl, nemusí čekat na to, zda se rozhodne současný kouč u týmu i v příští sezoně pokračovat, ale ukončí mu za jeho neprofesionalitu a neloajalitu smlouvu sám.



Říha si místo uražené ješitnosti měl vzít příklad z Vůjtka, pod jehož výkonem rovněž Češi předváděli výborné výkony na MS 2016, přesto pokorně a profesionálně přijel, že už dopředu věděl, že jej po sezoně vystřídá Jandač.

To se však nestalo a na veřejnosti nyní působí dojmem dítěte, co mu někdo rozšlapal bábovičku.

Pokud měl Říha něco kritizovat, tak ne to, že mu vedení svazu neprodlouží smlouvu, ale to jakým způsobem se to dozvěděl.

Typicky českým způsobem totiž členové vedení svazu Říhovi informaci o jeho nástupci neoznámilo osobně, ale musel se to dozvědět z médií po tiskové konferenci Pešána z minulého týden.

Možná se na svazu báli Říhovi impulsivní reakce, ale neříct mu to, aby se to dozvěděl z novin je rovněž velice hloupé a neprofesionální.



V jiných zemí zaběhlá praxe se tak v českých podmínkách úplně zbytečně změnila v naprostou šaškárnu.



Snad si z ní vezmou obě strany poučení. Jinak budeme ostatním zemím zase pro smích.