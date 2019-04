Kdo převezme trůn po Kometě? Proti sobě stanou poražení finalisté z posledních let

PRAHA Triumf Komety Brno – to byl výsledek extraligového finále posledních dvou let. Jen dresy těch smutných se měnily: loni Třinec, předloni Liberec. Letos si to oba poražení rozdají o titul spolu.

Už čtyřikrát stál Vladimír Svačina ve finálových sériích extraligy mezi poraženými. Druhý skončil jako člen kádrů Vítkovic (2010, 2011), Liberce (2017) a Ocelářů z Třince (2018). „Když jsem podepisoval Třinci, tak jsem říkal, že tu chci udělat titul,“ říká. Loni se mu to ale nepovedlo, co letos?

„Jsme strašně rádi, že máme finále v Třinci podruhé za sebou. Jsou kluci, kteří si takovéhle zápasy v kariéře třeba vůbec nezahrají,“ vypráví brzy dvaatřicetiletý útočník a jeden z největších extraligových smolařů. „Budu se snažit pomoci týmu co nejvíce, ať už to jsou branky, případně nějaká defenzivní činnost. Nicméně my všichni musíme fárat, a máme sebevědomí a zkušenost na to, abychom to letos zvládli. Takže snad to už konečně vyjde,“ přeje si Svačina, který na cestě do finále porazil i své dva bývalé kluby.

A moc si přeje, aby to vyšlo i proti tomu třetímu. Ve čtvrtfinále pomohl poslat na dovolenou Vítkovice, v nichž působil celkem osm sezon. Semifinále naopak znamenalo souboj s jednou z jeho nejkratších štací – Plzní, v jejímž dresu nastoupil k sedmi zápasům před osmi roky. A ve finále jej čeká Liberec, s nímž předloni slavil stříbrné medaile. „Prošel jsem už řadu týmů extraligy, takže je těžké narazit na soupeře, jehož barvy jsem aspoň chvíli nehájil,“ směje se při vzpomínce na cestu do finále, v němž jej čekají Bílí Tygři z Liberce.

Vyprodáno za osm minut

Právě na severu Čech dnes finálová série začíná. Hrát se bude před vyprodanou halou, neboť uběhlo osm minut a fanoušci skoupili všechny vstupenky k prvním dvěma zápasům v aréně pro 7500 diváků. Zahanbit se nenechali ani příznivci v Třinci, duely číslo tři a čtyři už také vykoupili.

Oba týmy už velmi dobře vědí, jaké to je, třímat ve svých rukou pohár pro mistra České republiky. Družina okolo trenéra Filipa Pešána se jej dočkala v sezoně 2015/2016, slezské družstvo se ze zisku trofeje radovalo během úspěšného ročníku 2010/2011.

Na ledě byl u posledního třineckého titulu i Václav Varaďa, současný kouč Ocelářů. Právě na něm bude, aby vymyslel taktiku, kterou jeho tým překvapí a zdolá soupeře. „Bílí Tygři prokazují poslední roky, že jsou kvalitním týmem. Hrají velmi dobře systémově, umí dát branku. Mají zkušené hokejisty, velmi dobře bruslí. Myslím, že to bude parádní finále,“ říká Varaďa.

Z hlediska zkušeností s finálovými duely je na tom Liberec lépe, neboť se do finále probil potřetí za poslední čtyři roky, jen loni skončil už ve čtvrtfinále s Hradcem Králové. I letos mají Bílí Tygři velké ambice.

„Proti Kometě, což byl extrémně těžký soupeř, jsme si dokázali, že můžeme porazit kohokoliv. Na Třinec se přichystáme jako na každého jiného soupeře. My jsme natolik silný tým, že by se spíš měli Oceláři starat o to, jak porazit nás,“ nešetřil sebevědomím trenér Pešán.

Poněkud opatrnější slova volil kapitán Liberce Petr Jelínek. „Bude to padesát na padesát,“ tuší čtyřiatřicetiletý útočník. „My starší to musíme trošku korigovat, na ledě i v šatně. Jsme tu od toho, abychom mladším ukázali cestu, kterou se vydat. Nemůžeme být rozklepaní,“ nezříká se Jelínek odpovědnosti.

Třinec stále bez kapitána

Třinec půjde do finálových bojů bez kapitána Lukáše Krajíčka, jenž v sestavě absentuje od lednového duelu v Chomutově a podle tehdejších prognóz měl zkušený zadák chybět tři až čtyři týdny. Jenže v kalendáři se píše už druhá polovina dubna a kapitánské céčko má stále na své hrudi útočník Martin Adamský.

„Vyšlo to podle předpokladů a střetnou se dva kvalitní týmy. Liberec to prokazoval celou sezonu a utekl nám o dva body. Bude to strašně těžká série. Myslím si, že to bude řežba do posledního zápasu,“ míní Adamský.

Ve finále budou klíčovými posty brankáři. Pozice jedniček si pro sebe uzurpovali Šimon Hrubec (Třinec) a Roman Will. Právě druhý zmiňovaný si závěr ročníku hodně pochvaloval. „Finále je nejvíc, co si člověk může přát. Po vyhrané sérii se nám regenerovalo velice lehce. Sezona nekončí a všichni můžeme dál dělat práci, kterou milujeme,“ prohlásil Will.

A koho z Třince se bojí nejvíc? „Mohl bych říci všechny čtyři lajny, ale stejně tak by mohl vyjmenovávat i Šimon Hrubec. Nedá se jmenovat jen jeden hráč,“ dodal Will, jenž stejně jako jeho třinecký protivník letos nastoupil za českou reprezentaci.