Sparťan Kempný: Tohle s námi nezamává... K rozhodčím se vyjadřovat nebudu

„Určitě vím, že to s námi nezamává, za tím si stojím,“ říká přesvědčeně obránce Pražanů Michal Kempný. „Budeme bojovat až do poslední chvíle.“

Na soupeřovu branku vyslal čtyři střely. Celkem Pražané vypálili hned 89 ran. Dvacet z nich mířilo mimo, dalších dvaatřicet zastavil Kacetl. Zarážející je ale poslední cifra.

Michale, hned 37 pokusů zablokovala třinecká defenziva. Spoustu střel šlo hned do prvního blokujícího hráče.

Je to na nás na obráncích, abychom puky dostávali na bránu. První třetina byla taková opatrná, o čekání, jak to v pátém zápase bývá. Pak padl první gól a od Třince to byla klasika, hráli obětavě, skákali do střel, žrali puky...

Gól jste soupeři nevstřelili už 105 minut. Co vám chybí?

Možná trochu štěstí. Bylo to úplně stejné jako v minulém zápase, kdy jsme měli spoustu šancí i tlak. Předváděli jsme, co jsme hrát chtěli. Musíme to překlopit na naší stranu bojovností i urputností, jít si za tím... A musíme to hodit za hlavu, teď už to nevrátíme.

Jak utkání poznamenal první gól, na němž Třinec posléze vystavěl vlastní výkon?

Jednoznačně to ovlivnilo celé dění v zápase. K rozhodčím se vyjadřovat nemůžu, tak to dělat nebudu, ale... (odmlčí se) Prostě jsme prohrávali 0:1, tlačili jsme, ale viděli jsme klasický Třinec, který se vracel ve středním pásmu. Naše snaha byla neúspěšná...

Třinečtí Daniel Kurovský a Miloš Roman hasí závar před brankou Ondřeje Kacetla, který vytváří Michal Řepík a David Kaše ze Sparty kolem ležícího Lukáše Kaňáka.

Dostali jste k dispozici šest přesilovek. Nenarůstala už spíš s každou další promrhanou příležitostí frustrace?

Frustrace určitě ne. Nevím, nesehráli jsme to úplně špatně, šance jsme měli. Bohužel jsme tam puk nedostali, létalo to a skákalo po brankové čáře. Musíme jít naproti odraženým kotoučům a něco tam dotlačit.

Nepřijdou vám ale početní převahy poněkud monotónní? Nemá vás Třinec načtené?

Podíváme se na to a rozebereme si to. Něco máme nacvičeného a připraveného, ale nechci říkat, že něco budeme měnit. Prostě budeme dělat to, co funguje.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl zasahuje lapačkou v pátém čtvrtfinálovém zápase na ledě pražské Sparty.

Čím se po takovém zápase uklidňujete? Co si říkáte?

Chceme se soustředit hlavně sami na sebe. Všechna čest jejich brankáři, chytal výborně. Ale je to vyrovnaný souboj dvou výborných týmů. Jedeme do Třince vyhrát a nic jiného si nepřipouštíme.

Možná teď nastal i váš čas jakožto zkušeného hráče, abyste nezačali jančit, co?

Samozřejmě nepřichází v úvahu, abychom bláznili. Prohráli jsme zápas, ne sérii. V šatně je nás dost na to, abychom se dali do pořádku.