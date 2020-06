Místo hokejky samopal. Hischier využil nucenou pauzu v NHL a šel si splnit vojenskou službu

Bern Švýcarský hokejista Nico Hischier z New Jersey se rozhodl využít dlouhou koronavirovou pauzu v NHL ke splnění základní vojenské služby ve své vlasti. Zámořská soutěž je přerušená od poloviny března a současné plány na její dohrání formou play off pro 24 týmů už se Devils netýkají. Do začátku nové sezony tak má Hischier dostatek času.

Promarněný talent. Jednička draftu zhasíná, v KHL si ho Rusové přehazují jako horkou bramboru Jednadvacetiletý útočník původně myslel, že si bude muset povinnosti v armádě splnit během sezony, současná situace mu ale nabídla perfektní příležitost. „Šel jsem do toho i proto, že jsem potřeboval zůstat ve formě,“ řekl s tím, že kvůli uzavřeným tréninkovým centrům a posilovnám se neměl kde připravovat pro případ, že by se sezona rozběhla.

„Armáda byla skvělým řešením, protože tam, kde teď jsem, je to skvělá příprava. Mají tu všechno, co je potřeba,“ uvedl. Jednička draftu z roku 2017 by výcvik měla dokončit do poloviny srpna. Povinná základní služba pro muže je ve Švýcarsku na 18 týdnů. Hischier je ve speciálním programu pro sportovce, první čtyři týdny ale probíhaly kvůli karanténě distančně. Nyní dochází na dopolední kurzy, mimo jiné první pomoci, odpoledne má tréninkový program s dalšími sportovci. Speciální armádní výcvik například na střelnici ho nečeká, ten je vyhrazen pro profesionální vojáky.