Šokující kauza v zámoří. Močili na nás a nutili jíst výkaly, říká vítěz Stanley Cupu Carcillo

Praha Kanadský juniorský hokej řeší závažný případ šikany ve svých soutěžích. Dva bývalí hráči, z nichž jedním je dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Dan Carcillo, viní mládežnické ligy z nečinnosti proti trýznění mladých hokejistů. Příklady některých otřesných praktik, jež v obvinění uvádějí, už potvrdili i další.

Dan Carcillo neplatil během své aktivní kariéry za žádného svatouška. Během 429 odehraných zápasů v NHL si získal pověst bitkaře a grázla, kterému se soupeři na ledě chtějí vyhnout.

Jakmile vítěz Stanley Cupu s Chicagem z let 2013 a 2015 s hokejem skončil, stal se naopak bojovníkem za ochranu zdraví hráčů. Právě bitkaři se totiž vlivem ran do hlavy často potýkali se syndromy, které vedly i k sebevraždám.



Teď se Carcillo vydal bojovat na další frontu. Společně s dalším bývalým útočníkem Garrettem Taylorem sepsali žalobu proti kanadským juniorským soutěžím CHL (řadí se pod ni OHL, WHL a QMJHL). Důvod? Nezřízená šikana nováčků staršími spoluhráči, o které údajně věděli i trenéři.

„Jsou to systematické věci, které se v hokeji drží už mnoho let. Všichni o nich věděli, jenže ani dnes není reakce dostatečná,“ cituje server The Hockey News právníka zastupujícího hokejisty.



Zejména některé praktiky popisované Carcillem z jeho nováčkovské sezony 2002/03 v týmu Sarnia Sting vzbuzují nechuť. Bývalý útočník tvrdí, že jej coby sedmnáctiletého nutili spolu s dalšími zelenáči sedět uprostřed sprchy a nechávat na sebe ostatní močit a plivat. Během této scény měl dokonce přijít do šatny tehdejší trenér Jeff Perry. Reagoval prý ale jen tím, že se zasmál a zase odešel.



Právě pasivitu kouče Perryho a manažera Terryho Dorana přikládá Carcillo největší důraz. A nešlo jen o pasivitu, Perry se měl dokonce sám zapojit. Třeba při „trestání“ nováčka přivázaného ke stolu, který na holou zadnici dostával rány páskem. Zatímco chlapec plakal, trenér ho mrskal a bavil se.



Vítěz Stanley Cupu oblékal i dres Penguins.

Personál týmu měl být také svědky zavření osmi nahých hráčů na záchodku v autobuse. Uvěznění chlapci si museli rozplétat oblečení slepené páskou do jedné velké koule, zatímco na ně ostatní přes ventilační otvory plivali a močili.



Další oblíbenou kratochvílí starších hráčů bylo mlátit nováčky seříznutou hokejkou přes zadek tak, že si oběti nemohly ve škole ani sednout. Týraní hokejisté prý na nepřípustné zacházení opakovaně upozorňovali dospělé v klubu, ovšem bez odezvy.



Kromě různých forem konzumace tělních tekutin (kromě výše popsaných také výkalů či semene) se museli nováčci proti vlastní vůli zapojovat do sexuálních orgií před zraky starších spoluhráčů. Ti také nutili novice si připevňovat na genitálie těžké předměty nebo je ponořovat do toxických tekutin.



Carcillo nešel pro ránu daleko.

Podle Carcilla neudělal nikdo z týmu na ochranu jeho ani dalších 12 nováčků vůbec nic. Dnes 35letý Kanaďan prý od té doby až do současnosti trpí psychickými problémy.



Prohřešky z obvinění už pro The Hockey News potvrdili další dva hráči. Jedním z nich je gólman Ryan Munce, který působil s Carcillem v týmu ve stejné době. Mladý brankář prý kvůli tyranskému zacházení spoluhráčů uvažoval i o sebevraždě.



Jeden ze starších spoluhráčů ze zmíněné sezony 2002/03, který si přál zůstat v anonymitě, ale prý se divokých praktik neúčastnil, ke Carcillovým obviněním řekl: „Nic z toho, co uvedl, není lež. Co mě mrzí je, že jsem neudělal víc pro to, aby se to nedělo.“



Daniel Carcillo se raduje se spoluhráči.

Těsně před obviněním Carcilla s Garrettem přišel s obdobným zveřejněním dvacetiletý útočník Erik Guest, kterého prý spoluhráči z týmu Kitchener Rangers z OHL nutili v nováčkovské sezoně 2016/17 konzumovat kokain. „Zamkli nás do místnosti a vyhrožovali, že dokud si nešňupneme, nemůžeme ven. Co vám jako zelenáčům hráčům zbývá? Musíte poslechnout ty starší, kteří vám vládnou.“



Guest ani další vrstevníci se tehdy trenérům raději s ničím nesvěřili. „Je nechutné, že se něco takového dělo. O ničem jsme netušili a rozhodně bychom něco takového netolerovali,“ prohlásil tehdejší trenér Kitcheneru a bývalý hráč NHL Matthew Barnaby. Incident se vyšetřuje jako trestný čin.