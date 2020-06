Kde se dohraje NHL? Jasno může být příští týden. Favoritem je Vegas, ve hře jsou i kanadská města

Praha Zámořská NHL je stále blíž a blíž svému cíli – dohrát přerušenou sezonu. Start play off se předpokládá na konec července nebo začátek srpna, ví se už, že dějištěm budou dvě vybraná města. Favoritem zůstává Las Vegas, méně jasné už ale je, kam se umístí druhá polovina klubů. Nově se zvýšila šance i pro kanadská města, země totiž ohlásila, že vyjde hokejové lize vstříc.

„Rozhodnutí musí pochopitelně udělat NHL, společně s našimi městy a provinciemi. Kanada je každopádně lize otevřená, pokud nebudou místní zdravotnické úřady proti,“ prohlásil v úterý kanadský premiér Justin Trudeau.

Vrátil tak své zemi naději, že se polovina vyřazovacích bojů NHL odehraje právě zde. Původně se to totiž zdálo jako nepravděpodobná varianta, jelikož hranice mezi Spojenými státy a Kanadou je pro běžné cestování nadále uzavřená. Toto omezení bylo nově prodlouženo do 21. července, přípravné kempy NHL však mají začít už o jedenáct dní dříve.

Trudeau však oznámil, že NHL může být v klidu. V případě, že by se Edmonton, Toronto nebo Vancouver (tato tři kanadská města jsou v užším desetičlenném výběru) staly jednou ze dvou centrálních destinací, hokejisté nebudou muset do povinné dvoutýdenní karantény, která jinak pro všechny osoby, které do Kanady dorazí, platí.

„Všechna tři města nás požádala o svolení hostit NHL. Došli jsme k závěru, že by to neměl být problém,“ zopakoval Trudeau.



NHL oznámila desítku oficiálních kandidátů na konci května. Kromě kanadské trojice a Las Vegas jsou adepty také Chicago, Columbus, Dallas, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul a Pittsburgh. Podle zámořských zdrojů zatím ještě nebylo žádnému z měst řečeno, že by vypadlo ze hry. Téměř jistá je volba Vegas, vzhledem ke sportovnímu zázemí a přilehlým hotelům s restauracemi.

Podle kanadské televize TSN by o dvou hostitelích mělo být jasno příští týden. „Je malá šance, že by rozhodnutí padlo ještě v tomto týdnu, mnohem reálnější je ale ten příští,“ uvedl analytik televize Bob McKenzie. „Jako favorit se kromě Vegas mluvilo o Torontu, ale víte co? Myslím, že všechna kanadská města mají stejně velkou šanci,“ dodává.

O pořadatelství se hlásí i kanadská města. Jedním z nich je Vancouver.

Skloňovanými destinacemi byly i Chicago a Los Angeles, možností zkrátka zůstává stále hodně. Pro fanoušky v daných městech to však pořád vypadá bledě, neboť se zápasy s největší pravděpodobností budou muset sehrát bez diváků.



Mezitím se hráči NHL začali postupně vracet na led. Od minulého týdne se hokejisté po týdnech improvizované přípravy na suchu můžou konečně zase prohánět po ledě, byť jen v omezeném počtu.

„Zvykáme si, první týden nám popravdě brusle trochu ujížděly,“ smál se útočník Toronta Zach Hyman. „Spíš nám to připadá jako příprava na novou sezonu. Ale hlavní je, že chceme hrát. A bojovat o Stanley Cup.“

Zach Hyman z Toronta Maple Leaf se snaží překonat brankáře Rangers

O pohár se popere 24 nejlepších týmů základní části, osm z nich čeká předkolo hrané na tři vítězné zápasy. Mnoho hráčů vyjádřilo znepokojení nad tím, že se začne rovnou ostrými duely play off, v nichž si nabuzení hokejisté mohou přivodit zranění spíš než po vyčerpávající základní části.



Šance týmů na zisk Stanley Cupu se navíc po dlouhém odpočinku srovnaly a mluví se o tom, že vyrovnanější play off ještě v NHL nebylo. Šéf ligy Gary Bettman však tento týden ujišťoval: „Bude to play off jako každé jiné. Čeká nás kompletní soutěž, která ukáže, co v našich hráčích je. Vítěz si pohár plně zaslouží.“