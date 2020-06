Přeplacený Voráček? Na svoje výkony bere až moc, píší v zámoří

Philadelphia Dlouhodobé smlouvy jsou v NHL ošemetnou záležitostí. Nikdy nevíte, zda se podepsanému borci podaří udržet aktuální formu, a že už opačných příkladů v lize bylo! Z českých hráčů disponuje mnohaletým kontraktem útočník Jakub Voráček z Philadelphie, který v průměru bere přes osm milionů dolarů za rok. Vyplatí se?

Kluby NHL se už megalomanskými smlouvami nemohou ohánět tolik jako třeba před deseti nebo patnácti lety. Mnoho fanoušků si jistě vzpomene na brankáře Ricka DiPietra, kterého NY Islanders podepsali v roce 2006 na neuvěřitelných 15 sezon.

Americký gólman, kterého sužovala zranění, však sehrál svůj poslední zápas v NHL v roce 2013. Kdyby ho Islanders ze smlouvy nevyplatili, zbýval by z ní v tuto chvíli ještě jeden rok. Rekordní DiPietrův kontrakt vyrovnal v roce 2010 útočník Ilja Kovalčuk, jeho mise v New Jersey ale skončila nezdarem už po třech letech a následoval úprk do KHL.

Podobně extrémní případy už jsou ale minulostí a generální manažeři v NHL svým hvězdám nabízejí střízlivější úvazky. Třeba mazáci Alexandr Ovečkin nebo Sidney Crosby ještě stihli podepsat na 13, respektive 12 let, mladší hvězdičky jako Connor McDavid (8 let) nebo Auston Matthews (5) už ale své předchůdce nenapodobily.

Co čeští hráči? Statut opory týmu a s ním spojený dlouholetý kontrakt má jen hrstka z nich, třeba bostonské duo Davidů Krejčí & Pastrňák je u Bruins zavázáno šestiletými smlouvami.

Prim mezi krajany drží v tuto chvíli Jakub Voráček z Philadelphie. Flyers uzavřeli s českým útočníkem v roce 2015 osmiletý kontrakt, během nějž si reprezentační kapitán přijde celkem na 66 milionů dolarů, v průměru za sezonu dostane 8,25 milionu dolarů.

Renomovaný zámořský server The Athletic si bere pravidelně do parády dlouhodobé kontrakty v NHL a hodnotí, zda výsledek na ledě odpovídá vynaložené ceně. Naposledy se pod drobnohled dostal také Voráček. „Je přeplacený. A není žádný pádný argument, kterým byste to vyvrátili,“ míní autor Sean McIndoe ve své pravidelné rubrice.

„Když s ním Philadelphia v roce 2015 tenhle kontrakt podepsala, všem z toho tak trochu spadla čelist,“ pokračuje kanadský žurnalista. Flyers se podle něj nechali unést výtečnou předchozí sezonou 2014/15, během níž Voráček nasbíral 81 bodů (22+59) v 82 zápasech.

Od té doby se ryšavému lídrovi povedlo tuto metu překonat jednou (85 bodů v sezoně 2017/18), jinak se počet nasbíraných bodů pohyboval kolem šedesátky. „Což není vůbec špatné, ale taky to není produkce, za kterou chcete vysolit osm milionů ročně,“ myslí si McIndoe.

Podobnou roční gáži pobírá například třeba vítěz bodování NHL Leon Draisaitl z Edmontonu (průměr 8,5 milionů), který ve dvou sezonách po sobě nasbíral přes 100 bodů. Crosby bere za sezonu průměrně 8,7 milionu dolarů, Pastrňák má 6,7 milionu.

Ty nejzářnější příklady pochopitelně situaci zkreslují, bodový příspěvek není zdaleka jediným ukazatelem ceny hráče. Jak už bylo řečeno, ani Voráček nesbírá málo bodů, jen zaostává za svým osobním maximem. „Místo toho Flyers těží z jeho zkušeností při hře bez puku,“ připomíná McIndoe.

Philadelphia navíc patřila k nejlepším týmům přerušené sezony a svou formu bude chtít potvrdit i v chystaném letním play off. Průběh vyřazovacích bojů pak může vydat úplně jinou zprávu o hodnotě hokejistů. Včetně Voráčka.