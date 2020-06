Ovečkin je jako dospělé dítě, pořád chce střílet góly a být nejlepší, říká o svém spoluhráči Kempný

Praha Minulé léto prodělal operaci stehenního svalu a do aktuálního ročníku tak nenastoupil stoprocentně připraven. Dá se říct, že přerušení NHL, která kvůli koronavirové pandemii stojí už od začátku března, přišlo Michalu Kempnému vhod.

„Snažím se dohnat, co jsem zameškal,“ říká v rozhovoru pro LN obránce Washingtonu, který během pauzy trénuje v Česku. „Pracuji na své noze, se kterou jsem byl po minulé sezoně na operaci. Připravuju se se svým kondičním trenérem a zároveň už chodím i na led,“ pokračuje 29letý rodák z Hodonína, jenž figuruje mezi jednatřiceti kandidáty na zisk letošní Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji.



LN: Vedení soutěže nedávno rozhodlo o dokončení sezony, čtyřiadvacítka nejlepších týmů základní části bude hrát rovnou play off. Zápasy budou bez diváků, týmy čekají každodenní testy, přísná pravidla a izolace od zbytku světa na hotelech ve dvou vybraných městech. Jaký na tento způsob dohrávání máte názor?

Mohu si myslet, co chci, ale my hráči jsme v této situaci malými pány. Okolo NHL se točí velké peníze, takže chápu vedení soutěže a majitele jednotlivých klubů, že chtějí sezonu dohrát. Ale to, že se play off odehraje bez diváků a my budeme celou dobu zavření na hotelu, si zatím nedovedu představit. Určitě bych byl radši, kdyby se pokračovalo bez všemožných opatření, ale aktuální situace to neumožňuje. Počítám s tím, že to bude pro všechny hodně zvláštní, ale nezbývá nám nic jiného než se přizpůsobit.

LN: Hrál jste už utkání před úplně prázdnými tribunami?

Možná v mládeži. Bude to velký nezvyk. Z hlediska atmosféry bych to přirovnal k zápasům, které proti sobě hrajeme v tréninkové hale při předsezonních kempech. Teď navíc, alespoň podle posledních zpráv, budeme nastupovat ve velkých arénách, kde se normálně hraje NHL a kde bude to ticho ještě nepřirozenější. Hokej se hraje pro lidi, kteří jsou pro nás šestým hráčem do pole, a bez nich to bude prostě divné.



LN: Jak se vám zamlouvá formát play off se čtyřiadvaceti týmy?

Spíše lituju sedmičku týmů, které si play off nezahrají, protože je čeká strašně dlouhá pauza. Podoba zbytku sezony se probírala dlouho, formátů bylo ve hře daleko více. V této situaci je složité vyjít všem vstříc. Nakonec vedení ligy došlo k asi nejlepšímu možnému řešení, které odhlasovala i NHLPA (hráčská asociace NHL).

LN: Jak se udržujete v kondici? Dal jste si po přerušení sezony chvíli volno, nebo se pořád poctivě připravujete?

Snažím se aktuální situaci využít k tomu, abych ještě zapracoval na své noze, se kterou jsem byl po minulé sezoně na operaci (zranění stehenního svalu). Připravuju se se svým kondičním trenérem a zároveň už chodím i na led.

LN: Na ledě trénujete sám, nebo máte utvořenou skupinku s ostatními hráči?

Nejprve jsme chodili jen s Jakubem Vránou, mým spoluhráčem z Washingtonu, a postupně se k nám přidali i další kluci. Z těch, co působí v NHL, třeba David Pastrňák nebo Jakub Voráček. Scházíme se každé úterý a čtvrtek v Letňanech a společně trénujeme.

LN: Jak jinak trávíte volný čas? Věnujete se i jiným sportům?

Snažím se to volno pojmout co nejaktivněji. Hodně mě chytl tenis, na který chodím téměř denně. Pro hokejisty se jedná o skvělý doplňkový sport. S kamarády jsem si byl jednou zahrát i fotbal.

LN: Máte nějaké aktuální zprávy, jak to ve Washingtonu vypadá? Ať už z hlediska počtu nakažených či celostátních protestech.

Situaci v zámoří, co se týče koronaviru, poslední dobou moc nesleduji. Samozřejmě, že protesty, která probíhají po celé Americe, jsem zaznamenal. S lidmi z klubu jsme v pravidelném spojení, ale řešíme spíš záležitosti okolo hokeje, takže žádné aktuální zprávy z Washingtonu nemám.

LN: Kdy do zámoří odlétáte?

Z Washingtonu jsem dostal informace, že se od desátého června otevírají tréninková centra a je povoleno se připravovat v šestičlenných skupinkách. Zatím se ale jedná o dobrovolné tréninky. Určitě zůstanu v Čechách, protože tady mám lepší podmínky. Do zámoří poletím až těsně před začátkem tréninkového kempu, což by mělo být někdy na začátku července, ale uvidíme, jak se situace vyvine.

LN: Máte informace, jaká opatření budete muset dodržovat?Lékařské testy bychom podle posledních zpráv měli absolvovat denně a během tréninků budeme muset nosit roušky, takže nic příjemného. Ještě před vstupem do tréninkového centra musíme vyplnit celou řadu papírů. Počítám s tím, že budeme hodně kontrolovaní. Jsem rád, že zatím můžu zůstat u nás, kde se situace vyvíjí lépe než v Americe, a připravovat se v relativně normálních podmínkách.

LN: V NHL jste doposud působil v Chicagu a Washingtonu, dvou slavných a velkých klubech. Zkuste je porovnat.

Každá organizace je jiná, každé město je jiné, takže bych se do nějakého srovnávání nechtěl pouštět. Na Chicago mám spoustu krásných vzpomínek. Přece jen šlo o organizaci, která mi dala šanci nakouknout do nejlepší hokejové ligy na světě a kde jsem nastoupil k prvnímu utkání v NHL. Ve Washingtonu si nemám na co stěžovat. Před dvěma lety jsme vyhráli Stanley Cup, což považuji za vrchol kariéry. Líbí se mi město, lidé v organizaci i spoluhráči jsou skvělí, takže si moc vážím, že za Washington můžu hrát. Doufám, že se dočkáme dalšího úspěchu.

Obránce Washingtonu Michal Kempný opět rozhodl zápas.

LN: V dosavadním průběhu sezony jste si upevnil místo v sestavě a máte i solidní statistiky. Z osobního hlediska panuje spokojenost?Abych řekl pravdu, moc spokojen nejsem. Na čísla se nedívám, beru to spíše pocitově. Minulé léto jsem podstoupil náročnou operaci stehenního svalu a musím přiznat, že návrat k hokeji opravdu nebyl žádná sranda. Nikdy jsem nic takového nezažil, jednalo se o moje první vážnější zranění. Bylo to pro mě hodně fyzicky náročné. Moc dobře jsem se necítil, spoustu věcí jsem musel řešit a učit se za pochodu. Během základní části jsem si vybral několik krizí, moje tělo ten nápor úplně nezvládalo. Aktuální pauza mi svým způsobem přišla vhod, protože aspoň můžu kvalitně potrénovat. Minulé léto jsem nemohl běhat ani zvedat činky, takže se snažím dohnat, co jsem zameškal. Doufám, že se mi podaří dřinu zúročit, a až se začne opět hrát, pořádně se do toho obuju.



LN: Kabinu sdílíte s Alexandrem Ovečkinem, který už podeváté v kariéře získal ocenění pro nejlepšího střelce (letos společně s Davidem Pastrňákem). Čím to, že dokáže sezonu co sezonu podávat tak skvělé výkony?

Ovie je hodně specifický hráč, já ho beru jako takové dospělé dítě. (směje se) Hokej strašně miluje. Mě na něm baví, že má stále neuvěřitelný drajv. Pořád chce střílet góly a být nejlepší. Je skvělé sledovat, jak ho hokej naplňuje a baví. Pokud mu vydrží zdraví, může prožít ještě několik velice úspěšných sezon a nasázet spoustu gólů.

LN: Jaký je Ovečkin mimo led?

Je to náš kapitán, lídr a obrovská ikona nejen Washingtonu, ale celé NHL. V kabině má hlavní slovo, ale zároveň je to veselý chlapík, který nezkazí žádnou legraci. Jsme moc rádi, že ho v týmu máme a že nás táhne za dalšími úspěchy, kterých chceme všichni dosáhnout.

LN: Ve Washingtonu kromě vás působí ještě Jakub Vrána, Radko Gudas a Richard Pánik ze Slovenska. Trávili jste spolu hodně času?

Určitě. Je příjemné, že jsme se tam sešli v takovém počtu, moc si toho vážím. Chodíme spolu na večeře, trávíme čas dohromady i s našimi rodinami.

LN: Jakub Vrána prožívá průlomový ročník. Má na to, aby napodobil Davida Pastrňáka a atakoval nejvyšší příčky v tabulce produktivity?

Myslím si, že ano. Kuba je stále mladý hokejista s obrovským potenciálem a zajímavou budoucností před sebou. Má fantastickou střelu, velice dobře bruslí. S Davidem Pastrňákem bych ho úplně nechtěl srovnávat, protože mají ve svých týmech odlišnou roli. David dostává v Bostonu více prostoru, hraje v první přesilovkové formaci. S Kubou jsme spolu ve Washingtonu už třetím rokem, takže ho mám každý den na očích. Pořád se zlepšuje a říká si o větší důvěru. Ostatní vědí, že se na něj mohou stále více a více spolehnout.

LN: Nadcházející play off je velkou neznámou, může dojít k řadě překvapení. Washington ale dle papírových předpokladů patří mezi favority, souhlasíte?

Před dvěma lety se nám podařilo Stanley Cup vyhrát, takže s jeho ziskem už máme zkušenosti. I letos si dáváme jen ty nejvyšší cíle. Máme skvělý tým a roli favorita si určitě uvědomujeme. Věřím, že se dobře připravíme a dopadne to tak, jak si představujeme. Ale play off je hodně nevyzpytatelné, rozhodují maličkosti. Teď se dlouho nehrálo, všichni budou po pauze čerství, namotivovaní a dobře připravení. Počítám s tím, že se bude hrát ve vysokém tempu. Může se stát cokoliv.

LN: Koho dalšího považujete za aspiranta na vítězství?

Určitě Boston, kde mají fantastický tým, což potvrzovali celou sezonu. Hráli jsme proti nim krátce před přerušením sezony a musím říct, že byli ve velké formě. Favoritů je více, ještě mě napadá třeba loňský šampion ze St. Louis. V play off už si slabého soupeře nevyberete. Pokud chcete uspět, musíte porazit každého.