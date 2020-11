Motor konečně vyhrál, šokoval vítězstvím 7:0. Prohrála Kometa i Sparta, Třinec zvládl šlágr

Třinec První vítězství po návratu do extraligy slaví hokejisté Českých Budějovic. A není kdovíjaké. Svěřenci trenéra Václava Prospala totiž ztrapnili Vítkovice na jejich vlastním ledě 7:0! To je pro Ostravany velká ostuda. V dalších pátečních zápasech udržel Třinec letošní neporazitelnost, když v těžkém domácím souboji přetlačil vedoucí Plzeň 3:1.

Nedařilo se Kometě, která po vyrovnané bitvě v Karlových Varech nakonec padla 2:4. A radost nemá ani Sparta, která neuspěla v Olomouci, odkud si veze porážku 1:4. Výrazné vítězství 7:3 naopak slaví Mladá Boleslav ve Zlíně. V poslední duelu nestačil Liberec v domácím prostředí na Litvínov, jemuž podlehl 1:2 po nájezdech.

Liberec - Litvínov 1:2N

V urputném utkání padl první gól až ve 31. minutě, kdy se v přesilovce prosadil Filippi ranou z první po příhrávce zpoza branky. Litvínov však v čase 39:33 vyrovnal, kdy v přesilovce po závaru před bránou našel volný puk Pospíšil a snadno skóroval. Duel nakonec dospěl až do samostatných nájezdů. I ty byly vyrovnané a nakonec v nich rozhodl hostující Ščotka ranou k tyči.



Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 1:2 po sam. náj. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0) Branky a nahrávky: 31. Filippi (T. Rachůnek, Rosandič) - 40. Pospíšil (Ščotka, V. Hübl), rozhodující nájezd Ščotka. Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 5:3, navíc Havelka (Litvínov) 10 minut. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: Liberec: Kváča - Hanousek, Šmíd, Knot, Rosandič, Štibingr, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - Zachar, P. Jelínek, A. Musil - Šír, A. Najman, J. Vlach. Trenér: Augusta. Litvínov: Godla - Irving, Demel, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Ščotka - Mahbod, Gerhát, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, M. Hanzl, P. Zdráhal - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.

Olomouc - Sparta 4:1

Sparťan Vitouch dokázal po necelé půlminutě zareagovat na vedoucí gól Valského se navzdory řadě přesilovek hrálo dlouho bez branek. Ta klíčová padla v čase 39:33, dala ji Olomouc krátce po ubráněném oslabení: Kucsera skočil z trestné, čímž se domácí dostali do přečíslení dvou na jednoho. Naděje rudých na zvrat vzaly rychle za své po změně stran, kdy se po 77 vteřinách trefil Nahodil, jenž pláchl obraně a sólo zakončil střelou nad beton.



HC Olomouc - HC Sparta Praha 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 3. Valský (Olesz), 40. Kuscera (Kusko, Švrček), 42. Nahodil (Dujsík), 60. Kucsera (J. Knotek) - 3. Vitouch (Forman). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:5, navíc Švrček (Olomouc) 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Olomouc: Konrád - Škůrek, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek, Valenta - Tomeček, J. Knotek, Burian - Kucsera, Nahodil, Káňa - Valský, Kusko, Olesz - Mácha, Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko. Sparta: Neužil - M. Jandus, Němeček, Košťálek, Mikliš, Poizl, T. Dvořák - Řepík, Horák, Rousek - Tomášek, M. Sukeľ, Sobotka - Kudrna, Pech, Buchtele - Forman, Vitouch, Říčka. Trenéři: Hořava a Jandač.

Zlín - Mladá Boleslav 3:7

Byť se Zlín dostal brzy do vedení, platné mu to moc nebylo. Zápas se lámal v 15. minutě, kdy za stavu 1:1 vstřelil hosté dva góly během 36 vteřin. Poprvé se trefil Kousal, k němuž se odrazil nečekaně puk od nešťastného gólmana Kašíka, jenž k němu jel k zadnímu mantinelu a špatně ho zpracoval. Podruhé pálil prudce Stránský k protější tyči. Když Zlín po změně stran snížil, odpovědí byly další dva slepené góly, které tentokrát dělilo 42 vteřin. Bylo rozhodnuto.



PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 3:7 (1:3, 1:3, 1:1) Branky a nahrávky: 4. Dobiáš (Žižka, P. Sedláček), 23. Gazda (J. Svoboda, Herman), 41. Karafiát (Okál) - 8. Šťastný (Bernad, Fillman), 15. P. Kousal (Flynn, Šidlík), 15. J. Stránský (Bičevskis), 24. R. Zohorna (Ševc, Lunter), 25. A. Zbořil (Jääskeläinen, Cienciala), 40. Cienciala (Bičevskis), 51. Flynn (P. Kousal, O. Najman). Rozhodčí: Micka, Kika - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Bez diváků.

Sestavy: Zlín: Kašík (25. Huf) - D. Nosek, Řezníček, Ferenc, Suhrada, Žižka, M. Novotný, Gazda - Šlahař, Honejsek, Okál - J. Svoboda, Herman, Köhler - Ondráček, Karafiát, Václavek - Dobiáš, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: Mařák. Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Šidlík, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - Cienciala, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Šťastný, R. Zohorna, Lunter. Trenéři: Rulík a Patera.

Vítkovice - České Budějovice 0:7

Nečekané vítězství se začalo rodit v 5. minutě, kdy dostal Jihočechy do vedení Pýcha schovanou střelou zpoza dvou obránců. Další důležité chvíle přišly po změně stran, kdy hosté přidali další čtyři góly. Doležal využil přesilovku, na 3:0 dával Jonák po přesném pasu Beránka a když v čase 31:15 využil další přesilovku Pýcha, bylo zřejmé, že takové vedení nováček už nepustí. Což se potvrdilo, nepomohla ani výměna brankářů Vítkovic: Svoboda inkasoval hned po 44 vteřinách.



HC Vítkovice Ridera - Madeta Motor České Budějovice 0:7 (0:1, 0:5, 0:1) Branky a nahrávky: 5. Pýcha (Raška), 24. Z. Doležal (Pýcha, R. Přikryl), 27. Jonák (M. Beránek, Vydarený), 32. Pýcha (R. Přikryl), 32. M. Beránek, 34. Allen (D. Voženílek, Raška), 55. M. Novák (Pýcha, R. Přikryl). Rozhodčí: Lacina, Pešina - Gerát, Axman. Vyloučení: 7:7, navíc R. Polák (Vítkovice) 10 minut. Využití: 0:3. Bez diváků.

Sestavy: Vítkovice: Dolejš (32. Miroslav Svoboda) - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, Trška, R. Černý, od 33. navíc Koch - Lakatoš, Hruška, V. Polák - Šišovský, Marosz, Schleiss - Mallet, L. Krenželok, Dej - Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenér: Trličík. České Budějovice: J. Patera - Plášil, Pýcha, Lytvynov, Vydarený, Allen, Pavel, od 35. navíc Svach - Z. Doležal, R. Přikryl, Martin Novák - Karabáček, Raška, Michnáč - D. Voženílek, Venkrbec, Christov - Jonák, M. Beránek. Trenér: Prospal.

Třinec - Plzeň 3:1

Pro Plzeň se utkání začalo vyvíjet dobře, protože se díky Suchému dostala už ve 24 vteřině do vedení. Třinečtí se však brzy vzpamatovali a díky Chmielewskému, jenž dokázal umně trefit letící kotouč, vyrovnali. Klíčový moment přišel v čase 20:00, tedy v poslední vteřině první třetiny, kdy domácí Jašek vletěl do útočného pásma a stačil vystřelit ke vzdálenější tyči. Přesně. Hosté se na vyrovnání nezmohli, naopak inkasovali v závěru do prázdné.



HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 7. Chmielewski (Marcinko), 20. Jašek (M. Kovařčík), 60. M. Doudera - 1. Suchý (Mertl, Gulaš). Rozhodčí: Sýkora, Šír - Hanzlík, Ondráček. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Třinec: Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa. Plzeň: Pavlát - Stříteský, V. Lang, Čerešňák, Vráblík, Jiříček, Budík, Kaňák - Gulaš, Mertl, Suchý - Kantner, P. Musil, Pour - Rob, Kracík, Stach - Malát, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.

Karlovy Vary - Kometa Brno 4:2

Ve vyrovnaném utkání byli domácí po většinu doby o krok napřed. Když na úvodní trefu Beránka zareagoval po změně stran Král, tak odpověděl Lauko ranou z mezikruží. A dal zapomenout na předchozí selhání Kašeho, jenž neproměnil trestné střílení. Přesto to bylo drama až do konce. Definitivně rozhodl až v poslední minutě Vondráček, jenž za stavu 3:2 trefil přes celé hřiště prázdnou bránu soupeře při power play.