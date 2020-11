Ovečkin? Pokud bude zdraví, dotáhne Gretzkého. Já musím hrát až do Winter Classic, řekl Jágr

Omsk Neskončím dřív, než si zahraji Winter Classic. Jaromír Jágr sice nenastupuje, ale na oslavách 70. výročí ruského klubu Avangard Omsk potvrdil pokračování hráčské kariéry. Zároveň řekl, že se ještě v této sezoně objeví v dresu kladenských Rytířů.

„Letošní rok se hodně liší od ostatních. Nevíme, co nás zítra čeká, a vyžaduje to spoustu energie. Letos jsem netrénoval tak tvrdě jako dřív, přesto chci tuto sezonu hrát. Myslím, že bych mohl nastoupit v play off,“ řekl Jágr ruským novinářům.



„Chci být hokejistou, který pomáhá týmu vyhrát. Takovým hráčem teď nejsem, ale chci pomoci Kladnu s návratem do nejvyšší soutěže,“ dodal.

Jágr, nejlepší evropský hokejista všech dob v NHL, už dříve mluvil o touze hrát až do padesáti a napodobit Gordieho Howea. Přestože jeho příprava není ideální, nevyloučil, že se o to pokusí.

Jágr se rozčiluje na sudí v dresu ruského Omsku.

„Nemůžu říct, jak dlouho chci ještě hrát. Zápasy jsou čím dál těžší a já myslím, že jsem trochu ztratil drajv, když jsem chtěl dokázat, že jsem stále schopný se zlepšovat. Cítím nedostatek motivace hrát dál, i když tento rok rozhodně není poslední v mé kariéře,“ prohlásil v Moskvě během oslav Avangardu Omsk, jehož dres oblékal během výluky NHL v sezoně 2004/05 a následně tři sezony od roku 2008. Letos ruský klub navíc přemlouval českou legendu k návratu do KHL.



Jisté je pouze to, že aktivní kariéru si prodlouží. Minimálně až do exhibice Winter Classic ve Špindlerově Mlýně, která byla přeložena z 10. prosince 2020 na příští rok. „Takže teď nemohu odejít do důchodu. Slíbil jsem, že ten zápas budu hrát,“ připomněl.



Jágr momentálně bojuje na dvou frontách. Jako majitel organizuje chod kladenského klubu a shání nové partnery. Rytíři se díky němu domluvili na spolupráci s velkým obchodním řetězcem. A zároveň se legenda snaží vrátit do hry, v současnosti se naplno vrátila k tréninku.



Jágr a Radulov při Utkání hvězd KHL.

Ruští a zámořští žurnalisté se jej ptali na největší domácí hvězdu Alexandra Ovečkina a jeho gólové dostihy na dálku s legendárním Waynem Gretzkym.



Pětatřicetiletý útočník Washingtonu je v historické tabulce střelců NHL na osmém místě se 706 zásahy. Na třetího Jaromíra Jágra mu zbývá 60 gólů, na druhého Gordieho Howea dokonce 95 branek. Gretzky vévodí pořadí s 894 trefami.

„Dřív jsem si myslel, že nemá šanci překonat Gretzkého brankový rekord. Ale to bylo před šesti lety. Alex se změnil a stal se lepším a efektivnějším hokejistou, než byl v mládí. Myslím, že teď pracuje tvrději. Bude schopen ho dotáhnout, pokud zůstane zdravý a bude makat stejně jako teď,“ dodal Jágr.