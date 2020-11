Špatné výkony Pardubic odnesl trenér Razým, mužstvo převezme Král

Pardubice Trenér Milan Razým u hokejistů Pardubic skončil. Poslední tým extraligové tabulky převzal Richard Král, který dosud vedl juniorku Dynama. Spolu s Razýmem odešli i jeho asistenti Michal Mikeska a Petr Čáslava. Královým asistentem se stal David Havíř, jenž působil u pardubického dorostu.

Realizační tým Dynama doplnily také dvě nedávné ofenzivní opory. Petr Sýkora bude trenérem individuálních dovedností a skautem, Tomáš Rolinek bude plnit roli týmového manažera.

„Mám velkou radost, že se podařilo složit trenérský tým utvořený z pardubických legend a srdcařů, kteří udělají všechno pro úspěch. Držím palce a přeji hodně štěstí,“ uvedl majoritní vlastník Dynama Petr Dědek v tiskové zprávě.

Devětapadesátiletý Razým je prvním odvolaným hlavním koučem v této extraligové sezoně. Dynamo vedl od 9. prosince loňského roku, kdy nahradil Radka Bělohlava a pomohl týmu k setrvání mezi elitou. V této sezoně Pardubice získaly z deseti zápasů jen šest bodů. Po sérii šesti porážek v úterý doma zdolaly Kometu Brno 2:1, ale ve čtvrtek také na vlastním ledě podlehly ve východočeském derby Hradci Králové 2:5.



„Milan Razým, Michal Mikeska a Petr Čáslava odvedli velký kus práce při loňské záchraně extraligy, za což jim patří velký dík. Bohužel se nepovedl start do nové sezony i třeba kvůli absencím několika zkušených hráčů. Nicméně nejsme spokojení s herním projevem týmu, a proto dochází k tomuto kroku,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Padesátiletý Král vedl Pardubice jako hlavní kouč už v sezoně 2015/16, kdy v polovině října nahradil odvolaného Miloše Říhu mladšího, ale vydržel na střídačce jen tři měsíce. Po další změně tehdy převzal Dynamo Peter Draisaitl. Král pak byl ještě Draisaitlovým asistentem a následně se vrátil k juniorce. Asistenta dělal také od prosince 2018 do konce ročníku 2018/19 Ladislavu Lubinovi.

Dynamo nyní čekají další tři ze série šesti domácích duelů. Obnovená premiéra v roli hlavního kouče čeká Krále v neděli proti Třinci, kde někdejší produktivní centr působil v letech 1995 až 2005. V úterý Pardubice narazí na Liberec a v pátek na Litvínov.

„Bude to těžké. Zápasů je opravdu hodně, třikrát týdně hrajeme, bude to zápřah. Ale zároveň je to výzva a já se na ni těším. Mám k sobě super kluky a věřím, že tým bude fungovat a že to půjde,“ řekl Král.

„Teď je nejvíce potřeba zapracovat na hlavách hráčů. Zvedli se vydařeným koncem loňské sezony, nyní jsou ale zase dole. Známe to všichni dobře i z našich hráčských kariér,“ dodal Král, který dosud působil i jako šéftrenér akademie Českého hokeje Dynama.