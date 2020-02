VIDEO: Brankář Mrázek po střetu s Cliffordem zůstal ležet na ledě. Pastrňák střelil dva góly

New York Útočník Martin Nečas přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře Caroliny 6:3 v Torontu. V dresu vítězů odstoupil z utkání Petr Mrázek po tvrdé srážce s Kylem Cliffordem. David Pastrňák skóroval dvakrát při vysoké prohře Bostonu 3:9 ve Vancouveru a na kontě má už 45 gólů.

V tabulce střelců NHL se odpoutal od Austona Matthewse, před kterým vede o dvě branky.



Tomáš Nosek se podílel gólem a přihrávkou na výhře Vegas 5:3 nad Floridou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Branka Ondřeje Paláta neodvrátila prohru Tampy Bay 3:7 na ledě Arizony. Pavel Francouz dovedl Colorado v Los Angeles k vítězství 2:1 po nájezdech. Český gólman kryl dvacet střel, v rozstřelu chytil všechny tři pokusy domácích, přičemž ve druhé sérii zastavil levým betonem snahu Martina Frka.

Mrázek, který chytal o den dříve, začal na střídačce, ale už v čase 6:10 nahradil zraněného Jamese Reimera. Český gólman ale také nedohrál a odstoupil ve 32. minutě, poté co vystartoval do pravého kruhu za nahozeným kotoučem a ve velké rychlosti se srazil s Cliffordem. Oba se k puku dostali ve stejném okamžiku. Mrázkovi při střetu odletěla maska a zůstal chvíli ležet na ledě, než zamířil po svých do kabiny.

Při zranění dvou gólmanů si tak poprvé v NHL zachytal záložní brankář David Ayres, který pracuje jako rolbař pro Toronto Marlies. Carolina brzy po jeho nástupu zvýšila na 4:1, ale dvaačtyřicetiletý debutant inkasoval ve zbytku druhé třetiny dvakrát ze tří střel. Hurricanes kontrovali dvakrát v úvodu závěrečné části, ve 44. minutě zpečetil výhru z dorážky Nečas, třetí hvězda zápasu. Hlavním hrdinou byl vyhlášen Ayres, který chytil ve třetí třetině všech sedm střel.

„Spoluhráči byli úžasní. Říkali mi, ať si tento moment užiju a že jim je jedno, kolik gólů pustím. Povzbudilo mě to,“ uvedl Ayres, jenž pustil první dvě střely. „Vždy jsem si myslel, že pokud tato situace někdy nestane, nebudu nervózní. Ale celou druhou třetinu jsem byl, a to hodně. O přestávce jsem všem říkal, že jakmile vjedeme na led do poslední části, budu už připraven a že vychytám výhru,“ dodal.

Pastrňák se prosadil poprvé v osmé minutě ze sólového úniku, kdy forhendovou kličkou vyrovnal na 1:1. Vancouver následně odskočil až na 6:1, než český útočník skóroval v přesilové hře střelou bez přípravy z levého kruhu. Boston, za který ještě nenastoupil Ondřej Kaše, poté snížil na 3:6, ale závěr vyzněl jasně pro domácí. V dresu poražených si připsal David Krejčí čtyři záporné body do tabulky +/-.

Kaše kvůli chřipce nehrál v posledních dvou týdnech žádný zápas. „Můj stav se zlepšuje. Ještě nevím, kdy budu hrát, ale blíží se to,“ řekl Kaše, který prozradil, že o svém novém působišti mluvil s Pastrňákem. „Jsem nadšený, že jsem součástí Bostonu. Nemůžu se dočkat, až se s novými spoluhráči seznámím. Těším se i na play off. Doufám, že vyhrajeme Stanleyův pohár,“ dodal.

Nosek vstřelil v NHL branku poprvé od poloviny ledna, poté co střelou mezi betony vyrovnal na 1:1. Hráči Vegas získali klíčový náskok od 33. do 41. minuty, kdy otočili skóre z 1:2 na 4:2. Po snížení stvrdili domácí výhru při hře bez brankáře, při které vybojoval Nosek v obranné třetině puk a rychlý protiútok zakončil Reilly Smith. Český útočník si vylepšil bilanci na sedm gólů a šest přihrávek.

Tampa Bay vyrovnala během 86 sekund z 1:3 na 3:3. Kontaktní gól vstřelil Palát, poté co vyšťoural volný puk u betonu brankáře Anttiho Raanty a snížil. Arizona se ze slepených branek rychle vzpamatovala, za necelou minutu jí vrátil vedení Brad Richardson a v závěrečných osmi minutách přidala zbývající tři góly.

Francouz, který chytal druhý zápas ve druhém dni, inkasoval jako první v páté minutě, kdy ho z trestného střílení překonal střelou nad lapačku Austin Wagner. Colorado vyrovnalo ve druhé třetině zásluhou Ryana Gravese a rozstřel rozhodl Joonas Donskoi. Francouz chytal v NHL nájezdy poprvé a byl bezchybný.

„Necítil jsem se tak dobře jako včera,“ řekl Francouz, který v minulém utkání vychytal první nulu v NHL. „Poslední zápasy hrajeme v obraně skvěle. Chlapi hráli opět přede mnou dobře, moc šancí jim nepovolili. Většinu zápasu jsem jen stál a sledoval ostatní a nejdůležitější bylo, abych zůstal koncentrovaný na každou střelu,“ dodal český gólman, který je v lize čtvrtý v procentuální úspěšnosti zásahů (92,7) i průměru inkasovaných branek na zápas (2,27).

Jakub Voráček asistoval u vítězné branky Philadelphie, která porazila Winnipeg 4:2. Rovněž jednou přihrávkou pomohl Michael Frolík k vítězství Buffala v Pittsburghu 5:2. Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu jako osmý hráč v historii NHL dosáhl na hranici 700 branek. Ve 45. minutě vyrovnal na ledě New Jersey na 2:2, ale Capitals nakonec prohráli 2:3.

„Čím jste blíže, tím více myslíte na to, kdy se to stane. Věděl jsem, že pokud nedám gól dnes, stále mi ještě zůstává v základní části nějakých dvacet zápasů. Byl jsem v pohodě,“ řekl Ovečkin, který překonal tuto metu jako druhý Evropan po Jaromíru Jágrovi (766). Před ním jsou ještě Mike Gartner (708), Phil Esposito (717), Marcel Dionne (731), Brett Hull (741), Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894).

„Je to velmi dobrá společnost. Jsem šťastný, že tam jsem taky. Ale teď se musíme zaměřit na důležitější věci, a to jsou týmové body,“ podotkl Ovečkin. Čtyřiatřicetiletý kanonýr si udržuje gólový průměr srovnatelný s Gretzkým. „Myslím si, že mě pravděpodobně překoná,“ řekl Jágr. „Ale není to jen o mně. Myslím si, že je dokonce v ohrožení i rekord Wayna Gretzkého,“ dodala česká hokejová legenda.