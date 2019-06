Nastala doba na to, aby mladí trenéři začali promlouvat do českého hokeje, říká Pešán

Praha Přijde s Filipem Pešánem také změna klimatu v českém hokeji? Nový šéftrenér svazu i přes optimismus uznává, že kroky vpřed jsou potřeba. Náznakem proměny může být dosud málo vídaný krok - svaz s ročním předstihem oznámil, že se Pešán stane reprezentačním trenérem po Miloši Říhovi. „Ukazuje to, že svaz ví, co dělá,“ kvitoval Pešán na čtvrteční tiskové konferenci.

Jste jinak opravdu s dosavadní prací svazu z větší části spokojen?

Fakt jsem byl překvapený. Určitě jsem do té funkce nešel s tím, že tady nic nefunguje a já zachráním český hokej. To vůbec ne! Myslel jsem si, že pár věcí budu muset nově nastavit, ale jsem mile překvapený, jak dobře to funguje.

Co je potřeba zlepšit?

Svaz se málo vyjadřuje k věcem, které dělá dobře. Lidé rádi čtou kritiku, pochvaly moc nejsou. Je to škoda a já budu ten, který o těch věcech bude chtít mluvit pozitivně.



O kterých například?

Mezinárodní program pro naše reprezentační týmy je jeden z nejlepších na světě, což se tolik neví. Lidé, se kterými mě seznámil pan Lener (dosavadní šéftrenér), jsou jedni z nejlepších na světě. Jeho konkrétně respektují a mně to otevírá dveře.



V posledních letech bývalo spíše zvykem, že se svaz vyjadřoval k událostem až poté, co se staly.

Přesně tak. O všech těch projektech se musí začít mluvit víc, aby veřejnost poznala, že se rozjely velmi dobré počiny.



Je i vaše jmenování trenérem rok dopředu začátkem té pozitivní komunikace?

Myslím si, že je to dobrá věc. Svaz tím ukazuje, že ví, co dělá, že má svou cestu a promyšlené kroky. Toto oznámení je určitě jedním z dobrých prvních kroků.



Věděl jste od začátku, že se s vámi počítá jakožto s trenérem A-týmu od sezony 2020/21?

Ano, i proto jsem tu práci vzal.



Trenér Liberce Filip Pešán.

Díky tomu si můžete předpřipravit tým a podmínky. Někteří trenéři si v minulosti stěžovali, že na to měli příliš málo času.

Mám rok na to, abych si všechno v klidu promyslel a naplánoval. Využiju toho, že nebudu denně u hokeje a budu si analyzovat tým.

Nebudete ale s novou funkcí ještě více vytížen?

Můžu víc plánovat, což je velká výhoda. Nejsem závislý na každém dnu kvůli hokeji, jako předtím při trénování. Někdy budu doma víc, někdy méně, ale v plánování je velký rozdíl.



Několikrát jste proklamoval, že hodláte studovat. Měl jste na mysli zejména moderní hokejové trendy, že?

Přesně tak. Každodenní hokej, tedy ten na klubové úrovni, to neumožňuje. Člověk jede na výsledek každý den a týden. Já teď budu mít tu vzácnou možnost cestovat a bavit se se špičkami světového hokeje o tom, jak to dělají ve svých zemích. Těším se na to.



Bude jedním z vašich cílů i větší zapojení mladých a vzdělaných trenérů?

To by bylo ideální. Chci hodně hostovat trenéry v mládežnických národních týmech. „Za odměnu“ je zvát do národních týmů na kempy a tím je motivovat. Nastala jednoznačně správná doba na to, aby mladí trenéři začali více promlouvat do českého hokeje.



Pořád se omílá, že by Češi měli navazovat na Švédy nebo Finy. Neštve vás to už? Myslíte, že jednou přijde doba, kdy to bude naopak?

Tak to bylo po Naganu, kopíroval nás celý svět. My teď musíme „zkopírovat“ zbytek světa, který je o kousek před námi, abychom ho dohnali. Když k tomu pak přidáme něco českého, co máme v genech, můžeme je i předběhnout.



Stále zní, že český hokej už zoufale potřebuje medaili. Vnímáte to také tak?

Myslím si, že nastává dobrá doba. Dorůstají nám kvalitní hráči. Sami jste viděli, že dvacítka byla předloni čtvrtá, což ukazuje, že doba těch kluků je tady. Doufám, že medaile přijde v nejbližších letech. Na Slovensku (na MS dospělých) jsme se prezentovali fantastickým hokejem a z velké části to bylo i o tom, jak byli zapojení mladí hráči. Lídři jako Kuba Voráček jim byli vzory. Je na čem stavět.