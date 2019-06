Nedomanský bude jako druhý Čech uveden do hokejové Síně slávy

PRAHA Bývalý útočník Václav Nedomanský bude 12. listopadu uveden do hokejové Síně slávy v Torontu jako druhý Čech po Dominiku Haškovi. Legendární brankář do vybrané společnosti vstoupil v roce 2014. Pětasedmdesátiletý mistr světa z roku 1972 Nedomanský působil v československé lize ve Slovanu Bratislava, ve WHA v celcích Toronto Toros a Birminghamu a v NHL v Detroitu, New York Rangers a St. Louis, nyní je skautem Vegas.

Nedomanský byl vybrán jako nový člen Síně slávy spolu s bývalým kanadským útočníkem Guyem Carbonneauem, ruským obráncem Sergejem Zubovem a kanadskou útočnicí Hayley Wickenheiserovou. Mezi budovateli budou oceněni Jim Rutherford a Jerry York.



Vybrala je osmnáctičlenná komise a v širší nominaci kandidátů byl také třiačtyřicetiletý bývalý hráč New Jersey Patrik Eliáš, který letos splňoval poprvé podmínky pro zařazení do výběru.

Nedomanský získal na světových šampionátech i čtyři stříbra (1965, 1966, 1971 a 1974) a tři bronzy (1969, 1970, 1973). Na olympijských hrách dosáhl na stříbro v roce 1968 v Grenoblu a na bronz o čtyři roky později v Sapporu. V československé lize nastřílel 369 gólů v 419 zápasech a stal se třikrát nejlepším střelcem (1967, 1972 a 1974). V národním týmu dal 163 gólů v 220 duelech.

V roce 1974 emigroval a po působení ve WHA v roce 1977 zamířil i do NHL. Za šest sezon za Red Wings, Rangers a Blues si v celkem 428 zápasech připsal 286 bodů za 125 branek a 161 asistencí. Po skončení kariéry působil jako trenér ve Schwenningenu a Innsbrucku, od roku 1992 začal pracovat jako skaut. Nejdříve v Los Angeles, pak i v Nashvillu a poslední tři roky ve Vegas.