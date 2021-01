Nepomohly by nám zlaté hokejky ani kemp na Marsu. Trenér by musel být Copperfield, hořekuje Pešán

Praha Český hokejový výběr do dvaceti let skončil na mistrovství světa v Edmontonu ve čtvrtfinále. Tam nestačil na Kanadu a padl poměrem 0:3. Je to už potřetí za sebou, kdy se junioři nedostali do bojů o medaile. Trenéry tak čekají dlouhé měsíce, během nichž se budou snažit přijít na to, jak český hokej do dalšího šampionátu pozvednout. Podle hlavního kouče Karla Mlejnka i šéftrenéra českého hokeje Filipa Pešána to ale nebude vůbec lehké.

Na středeční online tiskové konferenci s novináři oba trenéři mluvili o řadě palčivých otázek českého hokeje, které po juniorském šamionátu vyvstaly.

O spokojenosti s výsledkem

Česká reprezentace se probojovala do čtvrtfinále po dvou výhrách a dvou vysokých porážkách, ve vyřazovacích bojích ale nestačila na Kanadu a musela se spokojit se sedmou příčkou. „Z pohledu výsledku lze šampionát hodnotit jako neúspěšný. Nechci se vymlouvat na covidový rok, či že hráči měsíc nehráli. Chyběla nám rychlost a z pohledu produktivity rozdíloví hráči,“ zhodnotil trenér reprezentační dvacítky Karel Mlejnek.

S jeho hodnocením souhlasí i šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán: „Výsledkově jednoznačně neúspěch. Je to třetí sedmé místo za poslední tři roky. Na druhou stranu musím říct, že je to adekvátní obrázek současného stavu českého hokeje, takže pro mě žádné překvapení.“

O sestavě ve čtvrtfinále

Češi s Kanadou prohráli 0:3, ani jiné složení sestavy by ale podle trenéra dvacítky nepomohlo. „Co se týče sestavy, ani s odstupem času bych neudělal jinak nic. David Jiříček i Standa Svozil odehráli velmi slušný turnaj a ukázali, že i v konfrontaci se staršími hráči mohou uspět. Co se týče brankáře, Lukáš Pařík odchytal slušné utkání s Ruskem, utkání s USA se mu ale nevyvedlo. Poslední utkání ve skupině nakonec odchytal Nick Malík, z toho důvodu jsme ho nasadili i pro čtvrtfinále,“ vysvětlil.

Podle Pešána za nešťastné výkony mohla i psychika. „Když si přečtete, že jdete hrát proti Rusku, kde většina hráčů hraje KHL, nebo proti Kanadě, kde bylo devatenáct hráčů vybraných v prvním kole draftu a vy máte osm minut v Boleslavi v zápase s Plzní, to vám na psychice nepřidá,“ myslí si.

Šéftrenérovi se ale mimo jiné nelíbil ani přístup některých hráčů. „Byl jsem s kolegy v šoku, jak hráči k tréninku přistupují. Samozřejmě to tak nebylo u všech, mluvím teď konkrétně o Michalu Teplém... Náš nejlepší hráč si vybral Boleslav, kde odehrál osm minut za zápas, odehrál pak podprůměrně tři, čtyři zápasy v Litoměřicích, a to měl být náš nejlepší hráč na turnaj. S tím pak trenér už nemůže nic udělat. Když se podíváte na Honzu Myšáka, který hrál jedenáct minut v Litvínově bez přesilovky, to měl být náš první centr pro přesilovky. Další hráči odmítali nástup do Litoměřic, asi to je pod jejich úroveň, raději budou hrát osm minut v extralize,“ zlobil se.



O aktuálním stavu českého mládežnického hokeje

Stejně jako ten seniorský i mládežnický hokej se v posledních letech potýká s řadou problémů a nedaří se mu vybojovat z velkých turnajů medaile. „Samozřejmě zaostáváme za top pětkou, jednoznačně. Nevychováváme rozhodující hráče. Hlavně si myslím, že naši hráči jsou produktem společnosti, systému a práce v klubech. Tam potřebujeme práci ve všech věkových kategoriích zlepšit,” uvědomuje si Mlejnek.

Špatnou práci klubů s mladými hokejisty vidí i Pešán, podle něj ale svaz nemá potřebné pravomoci na výrazné zlepšení. „Jsem přesvědčený, že ze strany svazu už nejde dělat nic. Jestli budeme do klubů posílat zlaté hokejky a mít víkendové kempy na Marsu, to nijak neovlivní výběr hráčů, kteří nám přijedou na sraz. Nemůžeme pracovat na dovednostech a kondici hráčů na srazu národního týmu, to je záležitost trenérů v klubech a tam vidím zásadní problém. Chybí nám tam pracovní morálka, jak ze strany hráčů, tak trenérů. Trenér národního týmu by musel být Copperfield, aby s tímto týmem dokázal uhrát medaili,“ prohlásil rázně.

Pešán si ale uvědomuje, že se musí začít pracovat už v klubech, ze své pozice má ale zatím svázané ruce. „V ideálním světě by to řešily finanční postihy nebo vyhazov trenérů, ale v tomto světě to tak fungovat nemůže. Řešíme postupy, jakým pronásledovat kluby, jejichž trenéři nepracují tak, jak by měli. Jednou z možností jsou finanční postihy, ale nemůžeme vyhazovat trenéry, kteří nedělají co mají, nemáme za ně dostatek kvalitní náhrady. Musíme ale začít používat tvrdší nástroje než tomu bylo doposud.“

O dobré partě na MS

Hráči si na světovém šampionátu chválili partu spoluhráčů. Vzájemně si rozuměli a trenérům udělali radost. „Vnímal jsem to stejně. Jestli o tom takhle mluví kluci, jsem za to rád, že to takto je. Potvrdil mi to i Pavel Trnka, jeden z mých nejlepších asistentů. Na druhé straně je ale parta a soudržnost věc jedna a úspěch a výsledky věc druhá,“ řekl Mlejnek.

O povinném nasazování juniorů v extralize

Jednou z možných variant jak zajistit juniorům dostatečné herní vytížení je i pravidlo o povinném nasazování juniorů v extraligových utkáních. Podle Pešána s tím kluby ale stále pracovat neumí. „Doporučil bych to. Spousta klubů to v minulosti nepochopila a vzala s sebou k zápasům mladé kluky, kteří pak hráli tři minuty v domnění, že je v sestavě mít musí. Pak vznikal nešvar, že hráči hodně cestovali a málo hráli. Vezmete mladého hráče jako sedmého beka a on je rád, tak je zticha. Bohužel tohle je příklad toho, jak i dobrá věc není v klubech zpracovaná tak, jak by měla.“



O herní vytíženosti hráčů

Trenéři se snažili mladíkům sehnat co nejvyšší herní vytížení, ale ne vždy se to podařilo. „Kvůli covidu a tomu, že hráči nebyli v CHL, tak nám v letošní sezoně projekt Litoměřice pomohl. Byli zapojení jak Šimon Kubíček, Pavel Novák, Filip Koffer, později po říjnovém lockdownu tam byli další hráči přes Martina Langa, Filipa Přikryla, Michala Teplého a Jardu Pytlíka. Samozřejmě prostor pro zlepšení bude vždycky všude,“ řekl kouč.



Další měli možnost vyzkoušet si reprezentační akci na Karjale, kde doplnili seniorský výběr. „Vyplynulo to opravdu z covidové situace. Chci ještě jednou poděkovat realizačnímu týmu áčka, že k tomu kroku přistoupili a kluci se po tom covidovém martyriu vůbec dostali na led. Jestli to tak bude dál do budoucna, o tom jsme se nebavili a myslím, že je to vždycky předmětem vývoje aktuální sezony,“ dodal.