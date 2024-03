Potvrzeno, NHL bude v říjnu v Česku. Kdy si mohou fanoušci pořídit vstupenky?

Jack Hughes (86) a Ondřej Palát slaví gól New Jersey Devils. foto: Brad Penner-USA TODAY Sports, Reuters

Nejsledovanější hokejová soutěž NHL se vrací do Prahy. V pátek 4. a v sobotu 5. října zahájí v O2 areně sezonu 2024/25 dva souboje mezi Buffalo Sabers a New Jersey Devils. V sestavách obou týmů by se mohli objevit i Češi.