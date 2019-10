NHL: Philadelphia navázala na výhru z Prahy a porazila New Jersey, Voráček nebodoval

NEW YORK Hokejisté Philadelphie navázali ve středečním utkání NHL na úspěšný vstup do sezony z pátku z Global Series v pražské O2 areně proti Chicagu (4:3) a vyhráli doma nad New Jersey 4:0. Jednadvacetiletý Carter Hart k tomu pomohl 25 úspěšnými zákroky a udržel čisté konto jako nejmladší brankář v klubové historii Flyers.

První gól utkání padl až v polovině zápasu, kdy se v přesilového hře trefil obránce Flyers Ivan Provorov. Domácí zvýšili náskok v úvodu třetí třetiny, kdy se během 24 sekund prosadili Kevin Hayes a Sean Couturier. Výsledek potvrdil Travis Konecny, autor dvou branek z duelu v Praze.

Jakub Voráček v dresu vítězů stejně jako v úvodním vystoupení nebodoval. Další český útočník Pavel Zacha se do sestavy Devils nevešel a zůstal jen na tribuně. New Jersey prohrálo i třetí zápas v sezoně a má na kontě jen jeden bod. Buffalo s útočníkem Vladimírem Sobotkou vyhrálo doma nad Montrealem 5:4 v prodloužení a bodovalo i počtvrté v sezoně. Třetí výhru Sabres při podařeném startu zařídil v čase 61:30 švédský útočník Marcus Johansson. Philadelphia zřídila na stadionu místo pro fanoušky, kde si mohou během zápasu NHL vybít svůj vztek