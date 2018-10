NHL se bude příští rok hrát v Praze, tvrdí zámořský novinář

PRAHA Zatímco ve švédském Göteborgu o víkendu tleskali hokejovým virtuózům Connoru McDavidovi s Taylorem Hallem a ve Finsku si na NHL zajdou v listopadu, čeští fanoušci opět vyšli naprázdno.

Co není, ale může být. Zámořský novinář Chris Johnston ve vysílání televize CBC totiž uvedl, že v Praze se nejspíš bude prestižní soutěž hrát už příští rok.

Ve středu uplyne rovných osm let od chvíle, kdy se v Česku naposledy hrál soutěžní zápas NHL.

V O2 areně proti sobě stála mužstva Arizony a Bostonu, na ledě se ukázal hned kvartet Čechů. David Krejčí se blýskl dvěma asistencemi, Radim Vrbata, Petr Průcha ani Martin Hanzal nebodovali.

To, že je čekání tuzemského publika na další mač nejlepší hokejové ligy dlouhé, dokládá i fakt, že z Průchy a Vrbaty jsou už penzisté.

Johnston nyní dává fandům naději. „Vypadá to, že první utkání bude v Praze a další dva duely by pak byly v listopadu ve Švédsku,“ řekl v pořadu Hockey Night In Canada.

Jeho výrok je ovšem třeba brát s rezervou. Jednání jsou v samém zárodku a zatím se pohybují pouze v hypotetické rovině. Navíc se také změnila role pořadatelské agentury Česká sportovní.



Zatímco v letech 2008 a 2010 se agentura domlouvala přímo s NHL, nyní by byla pouze promotérem pro celoevropskou Live Nation. Právě ta totiž zakoupila potřebná práva.

„Vše, co se týká NHL z pohledu České sportovní, je nyní ve stádiu nezávazných hypotetických konzultací,“ podotýká Karel Tejkal, PR manažer České sportovní. „My bychom byli jen dodavatelem pro Live Nation,“ dodává.

Pokud by se obě strany dohodly, základní část kanadsko-americké soutěže by se v Praze hrála potřetí. Průkopníky byli před deseti lety hokejisté Tampy a NY Rangers.