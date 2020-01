Ottawa uspěla na půdě soupeře téměř po dvou měsících, Calgary bez Ritticha padlo po nájezdech

NEW YORK Hokejisté Ottawy zvítězili v úterním utkání NHL na ledě Buffala 5:2 a venku si připsali výhru poprvé od 4. prosince. Rozdílový gól dali při vyloučení Michaela Frolíka. Calgary, jehož brankář David Rittich zůstal po účasti na Utkání hvězd na střídačce, podlehlo doma St. Louis 4:5 po samostatných nájezdech.

Ottawa vstupovala do utkání s nejhorším využitím přesilových her v této sezoně, ale v Buffalu jí početní výhody vycházely. Z této herní situace se ujala vedení 1:0, 2:1 a ve 49. minutě potrestal faul a hrubost Frolíka za stavu 2:2 Mike Reilly. Kanadský klub, který venku prohrál v předchozích sedmi zápasech, stvrdil výhru dvěma zásahy v závěrečné power play.



„Ve spoustě utkání jsme ale byli ve hře, několikrát jsme je ztratili až v prodloužení. Série porážek neodrážela naše výkony a tvrdou práci, i když jsme věděli, že se musíme zlepšit. Tentokrát jsme už byli za své úsilí odměněni a klíčové byly přesilovky,“ prohlásil Craig Anderson, gólman Ottawy, která hrála už o den dříve.

To Buffalo nastoupilo k zápasu po deseti dnech a nemohlo se dostat do tempa. „Takhle nemůžeme hrát, pokud se chceme probojovat to play off. Náš výkon dnes nebyl hoden play off. Všichni to víme,“ podotkl kapitán Buffala Jack Eichel, který si 29. gólem v sezoně vytvořil nové osobní maximum.

Buffalo ztrácí ve Východní konferenci deset bodů na druhou divokou kartu, kterou drží Carolina. „Je to těžké. Každý den slyšíme od novinářů, kolik bodů nám chybí a že bychom měli dělat tohle a tamto. Možná jsme zápas s Ottawou i trochu podcenili. To už se nesmí stát. Každý další zápas musí být tím nejdůležitějším,“ dodal Eichel. Domácím se navíc deset minut před koncem zranil gólman Linus Ullmark.

Vedení se v Calgary několikrát překlopilo ze strany na stranu. St. Louis dalo rychle první gól utkání, ale v 16. minutě už prohrávalo, protože domácí využili dvě přesilové hry. Obhájce Stanley Cupu ale kontroval ještě v první třetině dvěma zásahy.

Kanadskému klubu patřilo prostřední dějství a skóre opět otočil i díky Seanu Monahanovi, který se v zápase trefil dvakrát. Hosté ale v úvodní minutě třetí třetiny vyrovnali a v rozstřelu bylo hotovo už po druhé sérii. Rozhodující nájezd proměnil David Perron, který skóroval i v základní hrací době.

„První a druhou třetinu jsme nehráli nejlépe. Říkali jsme si v kabině, že musíme přidat, a že když dáme první gól, budeme mít slušnou šanci na výhru. To se stalo,“ řekl Perron, který za stavu 4:4 dal ještě jednu branku. Trenérská výzva ale odhalila, že Ryan O’Reilly vjel do pásma dříve než puk a rozhodčí gól odvolali. „Byla to hloupá chyba. Cítil jsem se provinile. Bylo mi to líto, vystřelil skvěle,“ uvedl O’Reilly, který také uspěl v rozstřelu.

Na druhé straně se v nájezdech neprosadili Monahan ani Matthew Tkachuk. Ani v druhém úterním utkání neuspěl odpočatější tým. Calgary hrálo po devíti dnech, St. Louis mělo za sebou prohru z předchozího dne ve Vancouveru. „Pro tým je to těžké hrát po delší přestávce, ale řekl bych, že jsme se s tím celkem dobře vypořádali. Nebylo to ideální, ale nasazení bylo dobré a máme alespoň bod,“ řekl lídr Calgary Johnny Gaudreau.