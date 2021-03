Pád, průvan, pokus, covid. Dočká se hokejová Sparta konečně postupu?

Praha Stočila se na to řeč před startem hokejové Sparty v play off. „Tehdy jsme měli extrémní marodku, série mohla vypadat jinak,“ posteskl si trenér Josef Jandač. Vzpomínal na prohrané finále proti Liberci z dubna 2016. Zároveň tehdy započalo neradostné sparťanské období, které vlastně přetrvává dodnes.

Hrdý klub mezitím poznal nevídané kolapsy a nedůstojné krachy.

Potkaly ho četné průvany v kabině i kancelářích.

Zažil i zajímavý, leč neúspěšný pokus s německým koučem Kruppem. Loni vše oddálil covid.

Až teď vypadá tuze nadějně, že slavná hokejová značka utne téměř pětileté čekání na vítěznou sérii v bojích o extraligový titul.

„Přesně takhle jsme to chtěli,“ pravil centr Roman Horák. Sparťané v neděli porazili Olomouc 2:0. Za stejného stavu se ve středu čtvrtfinálová série přestěhuje na Hanou. „Snad to v Olomouci uzavřeme,“ připojil se další sparťanský útočník David Tomášek.

S podobnými plány mohou vyrážet na soupeřovy zimáky hokejisté Třince, Mladé Boleslavi i Liberce. Všechny čtyři výše postavené mančafty zatím zvládají série proti soupeřům, kteří se do čtvrtfinále prokousali přes předkolo.

Zásadní krok k postupu mezi nejlepší čtyřku a k ukončení nepříjemné šňůry učinila o víkendu i Sparta. V liduprázdné O 2 areně se nehrál pohledný hokej. Spíš to bylo pracné odemykání poctivého olomouckého zámku, na který nenašla klíč favorizovaná Plzeň. „Bylo důležité, že jsme šli do vedení a zodpovědným výkonem jsme to zvládli,“ řekl trenér Jandač.

Po angažmá u reprezentace a KHL se oklikou vrátil na sparťanskou střídačku, kterou od loňska řídí společně s Miloslavem Hořavou. Dohromady mají k dispozici nadstandardní hráčský materiál, s nímž už získali Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy.

Například první Horákův útok se Sobotkou a Řepíkem na křídlech si klidně může zahrát za dva měsíce na mistrovství světa. První lajna také v neděli zařídila vítěznou trefu při přesilovce. „V tom a ve hře v předbrankovém prostoru je Sparta hodně silná,“ říkal olomoucký gólman Branislav Konrád. „Možná prvním gólem bychom ji dostali trochu pod tlak.“

Jeho kolegové si v úvodním dvojutkání nevytvořili soustavný nápor a olomoucký trenér Zdeněk Moták jen krčil rameny: „Tým má Sparta poskládaný velice dobře.“

Reprezentanti, mazáci i hráči s potenciálem růst. Z brány vše jistí posila Alexandr Salák, který za 120 čtvrtfinálových minut inkasoval jediný gól. I proto mohou sparťané směle plánovat, že jejich čekání na vítěznou sérii brzy skončí.