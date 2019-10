Petr Čech se vrací mezi tři tyče. Nově však bude působit v hokejovém brankovišti

LONDÝN Bývalý gólman Petr Čech se vrací do brány, avšak ne do té fotbalové. O víkendu má nastoupit za hokejový klub Guildford Phoenix ve třetí anglické lize. O novém angažmá 37leté české legendy informoval klub na twitteru.

Petr Čech se s hokejovým Guildfordem, v městečku nedaleko Londýna, připravoval už delší dobu. A nakonec se obě strany dohodly na smlouvě. „Podpis Petra je pro Phoenix obří událostí. Jde o skvělého člověka, který tvrdě trénuje a nemůže se dočkat premiéry,“ uvedl pro klubový web Andy Hemmings, asistent trenéra anglického celku.

Hemmingsovým nadřízeným je Slovák Miloš Melicherík, právě on stojí za spojením Čecha s Guildfordem: před pěti lety jej poprvé pozval na hokejový trénink. Proto nepřekvapí, že i on je z angažování jednoho z nejlepších fotbalových brankářů historie nadšený: „Těšíme se, až půjde do akce. Hodně se zlepšil od té doby, co jsem ho na ledě viděl poprvé.“

Čecha tak čeká pozoruhodný víkend. V pátek bude v Praze, aby se před zápasem fotbalové reprezentace proti Anglii zúčastnil speciálního ceremoniálu. Přítomní na stadionu v Edenu budou jemu, Jaroslavu Plašilovi, Davidu Lafatovi a Danielu Kolářovi děkovat za úspěšné působení v národním týmu.



Rekordman v počtu vychytaných čistých kont v anglické (fotbalové) Premier League pak znovu odcestuje do Británie, aby se v neděli postavil do hokejové klece. Překvapivá zpráva velmi rychle obletěla svět, Čech má nastoupit do utkání proti Swindon Wildcats.

Teprve na konci minulé sezony přitom ukončil bohatou kariéru a v červnu se

podle očekávání vrátil coby člen vedení do Chelsea, kde strávil podstatnou část fotbalového života.

Dlouho se o něm vědělo, že když mohl, vyjel na led si zatrénovat. Už jako malý kluk chtěl být hokejistou. „Jenže bychom museli koupit veškeré vybavení, které nebylo levné,“ líčil před třemi roky pro Arsenal TV.

V dospělosti si sen splnil a nedávno – v srpnu 2017 – dokonce ukázal svůj um veřejnosti na exhibici Martina Havláta. Teď k fotbalovým povinnostem v managementu Chelsea oficiálně připojuje i ty hokejové.

„Jsem za tuto příležitost vděčný. Doufám, že tomuhle mladému týmu pomůžu v naplnění cílů a že vyhraju co nejvíce zápasů. Po dvaceti letech ve fotbale jde o úžasnou zkušenost. Hokej jsem už jako dítě hrozně rád sledoval i hrál,“ vzkázal Čech.