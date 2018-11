Plekanec bude mít dvě angažmá. Kromě Jágrova Kladna posílí i extraligovou Kometu

Kladno Tomáš Plekanec bude po návratu z NHL působit v tomto ročníku v prvoligovém Kladně a na střídavé starty bude nastupovat v extralize za Kometu Brno.

Té v závěru sezony od 15. února ale šestatřicetiletý centr pomůže jen v případě, že Rytířům sezona skončí. Za Kladno by chtěl Plekanec nastoupit už v sobotním domácím duelu proti Litoměřicím, pokud bude po zranění zad stoprocentně připravený.

Vicemistr světa z roku 2006 předčasně skončil angažmá v Montrealu 9. listopadu a posledních pět týdnů se dával dohromady po zranění.

Kometu jako své extraligové působiště zvolil Plekanec po rozhodování mezi Brnem, Plzní, Spartou a Mladou Boleslaví.

Tomáš Plekanec posílí Kladno (s Jaromírem Jágrem)

„Je to poslední dva roky nejlepší tým v extralize, vítězný tým. Hrát v takovém je velké ocenění. Jsem rád, že mi (majitel a trenér Komety) Libor Zábranský vyhověl, abych hrál v Kladně a pomohl mu do baráže. To byla moje podmínka. Priorita je dostat Kladno do extraligy,“ řekl Plekanec na tiskové konferenci.



„Určitě začnu po zranění na Kladně. Nevím ještě, kdy to po tom zranění bude, ale doufám, že už v sobotu. Jak to bude potom konkrétně vypadat, ještě nevím. Sejdeme se s Jardou (Jágrem) a Liborem (Zábranským) a domluvíme se,“ doplnil Plekanec.

V boji o obhajobu titulu Kometě v play off Plekanec pomůže jen v případě, že Kladnu skončí sezona.

„Od 15. února musí hrát za nás, aby mohl hrát baráž. To pro mě bylo prvořadé. Pokud bychom vypadli, je Tomáš volný a může jít do Komety Brno,“ řekl hrající majitel Kladna Jaromír Jágr, který zatím kvůli zranění ještě v sezoně nenastoupil.

Po odchodu do zámoří v roce 2002 působil Plekanec v Česku pouze v sezoně 2012/13 při výluce NHL. V dresu Kladna tehdy ještě v extralize nastupoval v útoku s Jágrem a Jiřím Tlustým.



Ve 32 duelech si připsal 46 bodů za 21 branek a 25 asistencí. Celkem má na kontě v nejvyšší soutěži ze 130 utkání 87 bodů za 37 gólů a 50 přihrávek, všechny dosud v dresu Kladna.

V NHL Plekanec odehrál 1001 zápasů, drtivou většinu z nich v dresu Montrealu.

Jen 17 duelů stihl v Torontu, které se na konci února stalo jeho jediným dalším působištěm v NHL, ale v červenci opět podepsal kontakt s Montrealem.

V základní části nasbíral 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí, v play off má na kontě dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 gólů a 35 asistencí.