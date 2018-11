Tahanice o Plekance. ‚Jsem pro Kometu, ale s Jágrem to bude tvrdý boj,‘ říká Šafářová

PRAHA Nemá to vůbec jednoduché. Tomáš Plekanec je po svém návratu z NHL do Česka před Sophiinou volbou. V Česku nehrál na vrcholné úrovni nikde jinde než na Kladně. Jenže jeho přítelkyně, tenistka Lucie Šafářová, bydlí v Brně a láká jej do extraligové Komety. Jenže jak uvedla na svém instagramovém účtu bude mít těžké Plekance přesvědčit. Pro prvoligové Kladno chce svého dlouholetého parťáka získat jeho majitel Jaromír Jágr.

Šestatřicetiletý Plekanec se už dříve nechal slyšet, že chce hrát za Kladno a pomoci mu s návratem do extraligy.

Jenže jeho o pět let mladší přítelkyně ukončí v lednu na Australian Open svou úspěšnou kariéru a pak hodlá věnovat veškerý čas své kavárně v Brně.

A proto by byla moc ráda, kdyby hrál Plekanec za obhájce extraligového titulu a bydlel v Brně s ní. Jenže v Jágrovi, po jehož boku hrál Plekanec na olympiádách, mistrovstvích světa i na Kladně během výluky NHL, může těžko konkurovat.



„Já jsem pro Kometu, ale s 68 (Jágrem) to bude těžký boj,“ napsala Šafářová na svůj instagramový profil, v němž vložila Jágrovi do úst větu: „S Kometou běž do pr....“



Plekanec přiletěl z Kanady minulý týden a nyní si doma na Kladně léčí svá poraněná záda, kvůli nimž ukončil po 17 letech své působení v Montrealu. V NHL odehrál za něj a za Toronto úctyhodných 1001 zápas v základní části.