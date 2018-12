Do února je mou prioritou Kometa, hlásí Plekanec. Poté se přesune na Kladno

KLADNO / PRAHA První dva zápasy v dresu Kladna má za sebou, teď bude hokejista Tomáš Plekanec nastupovat převážně za Kometu. Už v pondělí jede do Brna a je pravděpodobné, že v jejím dresu naskočí už do čtvrtečního duelu proti Spartě. "Na přesném harmonogramu, kdy budu za koho hrát se domluvím společně s Liborem Zábranským a Jardou Jágrem," řekl známý útočník s číslem 14.

Budete nastupovat za oba týmy v cyklech, abyste se neutavil?

To je jasné. Slyšel jsem, že si někdo myslel, že budu hrát ve všech zápasech za Kladno i za Kometu. To v žádném případě. Bude to rozložený tak, abych stihnul do 15. února odehrát deset zápasů v Kladně. Jinak budu pravděpodobně hrát v Brně. Od půlky února se ale přesunu natrvalo na Kladno, kde mě bude čekat play off.

A případná baráž. Pokud se do ní však Kladno nedostane, můžete hrát play off za Kometu. Budete teď s Brnem hned trénovat?

Teď tam pojedu a domluvím se s Liborem Zábranským, jak to uděláme. Nic konkrétního v tuhle chvíli nevím. Podřídím se, aby to nerozbouralo cokoli ani v jednom ani v druhém mančaftu. A hlavně abych byl zdravý a mohl oběma týmům pomoci.

Kometa hostí ve čtvrtek Spartu. Láká vás takhle premíéra?

Vůbec nevím. Teď mám za sebou dva zápasy za Kladno a určitě si chci odpočinout. A v pondělí se domluvím s Liborem, jak to bude.

Dva zápasy ve dvou dnech, jak to zvládáte?

Po zranění je to náročné. Ale zahrál jsem si a vyzkoušel, jaké to je. A hlavně zjistil, jak se cítím po zdravotní stránce. Takže to pro mě bylo důležité. Oba zápasy jsme vyhráli, to je také pozitivní. Teď se můžu soustředit jenom na to dostat se do kondice a hrát dobře.

Co vám ty dva zápasy ukázaly po sportovní a po zdravotní stránce?

Nevěděl jsem, co od toho čekat, dlouho jsem tady nehrál. Je to samozřejmě úplně jiné, proto jsem za ty dva zápasy rád. Zdraví jakž takž drží, i když to není úplně ono, jak bych chtěl. Ale je dobrý, že budu mít teď pár dní volno. Věřím, že to bude lepší.

Ceníte si, že jste oba zápasy zvládli?

Jo, to je důležitý, ať jsme v klidu v tabulce, ať máme co nejlepší výchozí pozici na play off. Hrát doma je pro nás obrovská výhoda kvůli fanouškům. Pokud bude šance, tak by bylo dobré postoupit na první místo.

Co říkáte na spoluhráče, hlavně ty mladší: neměli z vás až moc respektu?

Ne, hrajou dobře. Líbí se mi, že se nebojí hrát sami. To je pozitivní. Hlavně se tolik nehledali jako v sobotu a dali gól, což je mega pozitivní, protože potřebujeme, aby byla produktivní třetí a čtvrtá formace - na ty první dvě si budou dávat soupeři pozor.

Vy jste se tentokrát střelecky neprosadil, zato jste zvládl odbránit minutu a půl oslabení ve třech.

To jsou důležitý detaily. Někdy není důležitý dát gól, ale dobře to odbránit a pomoct jinak. Jsem rád, že to vzadu funguje, hrajeme celkem dobře. A to máme ještě spoustu času do konce základní části.